Ce jeudi soir, le PSG disputait une rencontre amicale face à la Riyadh Season Team. Une partie qui nous a réservé un très beau spectacle.

Le PSG effectuait son Qatar Winter Tour cette semaine. Et après un passage rapide à Doha pour quelques opérations liées au sponsoring, les joueurs parisiens se sont présentés à Riyad (Arabie Saoudite) pour une rencontre amicale face aux meilleurs joueurs de Al-Nassr et Al-Hilal. L’occasion pour Lionel Messi et Cristiano Ronaldo de se recroiser dans un conteste assez particulier. Et finalement, c’est le club de la capitale qui l’a emporté sur le score fleuve de 4-5. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé ont notamment fait le show.

« C’était un vrai plaisir »

Un match qui a particulièrement plu à Raymond Domenech. Présent sur le plateau de L’Équipe du Soir, l’ancien sélectionneur tricolore a grandement apprécié le spectacle : « C’était un match plaisant, agréable. J’avais l’impression de voir les Harlem Glob Trotters. C’était un match ouvert, les stars ont marqué, il s’est passé des choses. C’était un vrai beau spectacle. Dans le football, c’est ce qu’on aime. Et, pour une fois il n’y avait pas de problèmes de résultat ou quoi que ce soit. Il fallait juste jouer, il fallait juste marquer. Je les ai senti bien, heureux sur le terrain. C’était un vrai plaisir. Et si tu ne prends pas de plaisir à voir jouer Messi, Ronaldo, Mbappé et Neymar… »,