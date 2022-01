Malgré un mercato hivernal particulièrement calme, le club de la capitale est au coeur de nombreuses rumeurs qui promettent d’animer la prochaine fenêtre de transfert. Outre les dossiers Mbappé et Pogba, Paris se pencherait selon Marca sur le possible remplacement de Mauricio Pochettino, toujours courtisé par Manchester United. Dans cet optique, Zinédine Zidane est considéré comme l’entraîneur idoine pour entraîner le PSG. Un avis que partage Dominique Grimault, invité à partager son analyse sur le plateau de l’Equipe de Greg.

« L’arrivée de Zidane au PSG ne me surprendrait pas du tout. On l’attend et on l’espère depuis des mois et des mois. Par rapport à Marseille, il n’a jamais porté le maillot de l’OM et je vois pas les supporters de l’OM se retourner contre Zidane sous prétexte qu’il entrainerait demain possiblement le PSG. Par rapport à son arrivée, on va rappeler que Zidane a été l’ambassadeur du Qatar pour la Coupe du Monde 2022. L’émir du Qatar est très proche de lui et je dirais même que c’est dans les tuyaux depuis son origine. (…) C’est un entraîneur normal, naturel pour ce PSG là et on peut se demander s’il ne pourrait pas remuer Mbappé sur son avenir.«