Dominique Sévérac prend la défense de Kylian Mbappé

Après un nouveau feuilleton cet été, Kylian Mbappé est finalement resté au PSG. Pour certains, il stagne sous le maillot du PSG et ne pourra progresser quand quittent les Rouge & Bleu. Ce n’est pas le cas de Dominique Séverac.

Auteur d’un début de saison canon avec le PSG après sa réintégration au groupe après son été agité (sept buts en quatre matches), Kylian Mbappé reste sur quatre matches sans marquer. Pour certains, il a fait le mauvais choix en restant chez les Rouge & Bleu. Dominique Sévérac estime que l’attaquant subit actuellement le contrecoup de son été agité.

« Il en subit les contre coup cette fois-ci psychologique »

« Si on doit sortir de ce qu’il s’est passé ces derniers temps où il n’a pas fait des matches extraordinaires, il n’y a pas de liens rompus ou de, j’aurais dû partir, je suis mal ou je suis. Non, Non. Effectivement, tout ce qu’il s’est passé cet été lui a énormément pesé et je pense qu’il en subit les contrecoup cette fois-ci psychologique, avance Dominique Sévérac dans l’Equipe du Soir. Il faut digérer tout ça. Ils ont passé leur été à nous faire croire quasiment que le réchauffement climatique, c’était dû à Kylian Mbappé. Il était responsable du plan social au PSG, quand il donnait une interview à France Football, il y avait six joueurs qui n’étaient pas contents dont deux recrues. Tout ça était faux. Ils nous disaient qu’ils ne passeraient pas le cut du fair-play financier si Mbappé ne re-signait pas, c’était faux. […]Évidemment que cela le touche. C’est un gamin de 24 ans.«