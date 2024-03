Donnarumma a aimé la performance de son équipe malgré le nul

En ouverture de la 24e journée de Ligue 1, le PSG a concédé le match nul sur la pelouse de Monaco (0-0). Les Parisiens peuvent remercier Gianluigi Donnarumma, auteur d’un gros match.

Quatre jours avant la Real Sociedad, le PSG se déplaçait sur la pelouse de Monaco dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Dans un match plaisant, les Parisiens et les Monégasques n’ont pas réussi à se départager (0-0). Le club de la capitale peut remercier Gianluigi Donnarumma, auteur de très grosses parades en première mi-temps. En seconde période, le PSG était bien meilleur, mais n’a pas réussi à concrétiser ses situations. Au micro de Prime Video,, le gardien italien n’a pas voulu se pencher sur sa très bonne performance.

« C’est compliqué de jouer ici »

« Non, je ne veux pas parler de ma performance personnelle, même si j’ai fait un bon match. L’équipe aussi, ici ce n’est pas facile. C’est compliqué de jouer ici et normalement, nous étions venus ici pour gagner, mais Monaco était une grande équipe, c’est très difficile de jouer ici. Nous avons fait un bon match et nous sommes prêts pour mardi. Comment expliquer le changement de visage en seconde période ? Non, l’adversaire a beaucoup de qualité, c’est normal d’avoir un peu de difficulté. En seconde période, on a fait un autre match, c’est normal. Nous avons fait un très bon match et nous sommes prêts pour mardi. »