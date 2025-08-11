Donnarumma absent du groupe du PSG pour la Supercoupe d’Europe

Ça sent vraiment la fin pour Gianluigi Donnarumma. Le portier italien ne figurerait pas dans le groupe du PSG pour la Supercoupe d’Europe contre Tottenham.

Mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG va commencer sa saison 2025-2026 avec la Supercoupe d’Europe. Les Parisiens joueront leur premier match officiel une semaine seulement après avoir repris l’entraînement. Pour cette rencontre contre les Spurs, les Rouge & Bleu pourront compter sur Lucas Chevalier, officialisé hier soir. Mais ce ne sera pas le cas de Gianluigi Donnarumma.

Un message clair pour son avenir

En effet, selon les informations de L’Equipe, le gardien, encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le PSG, ne fera pas partie du groupe de Luis Enrique pour la Supercoupe d’Europe. C’est un message assez clair pour l’international italien, qui est invité à quitter le club de la capitale, lui qui n’a pas réussi à trouver d’accord avec ses dirigeants pour prolonger son contrat, alors qu’il avait expliqué à plusieurs reprises qu’il voulait poursuivre l’aventure à Paris. L’Equipe conclut en expliquant que Lucas Chevalier disputera son premier match avec le PSG contre Tottenham. Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC Sport, a également confirmé le fait que Gianluigi Donnarumma ne voyagera pas à Udine avec ses coéquipiers. Ce dernier indique que c’est un choix de Luis Enrique. Fabrice Hawkins explique que Lucas Chevalier va bien faire le déplacement à Udine et devrait débuter la rencontre. Illia Zabarnyi qui doit signer aujourd’hui au PSG et João Neves, suspendu, ne sont pas dans le groupe également, conclut le journaliste.