Donnarumma annonce son départ du PSG !!!

Invité à quitter le club cet été, le gardien parisien, Gianluigi Donnarumma, a officiellement annoncé son départ du PSG via un communiqué sur ses réseaux sociaux.

L’histoire commune entre Gianluigi Donnarumma et le PSG va prendre fin dans les jours à venir. Suite à l’arrivée de Lucas Chevalier, l’international italien a été invité à quitter le club, lui qui arrivait en fin de contrat en juin 2026.

À lire aussi : Mercato – Le PSG a fixé le prix de Gianluigi Donnarumma

« Je suis déçu et attristé »

Et le portier de 26 ans a officialisé son départ dans un communiqué sur ses réseaux sociaux : « Aux supporters spéciaux de Paris. Dès mon premier jour ici, j’ai tout donné – sur le terrain comme en dehors – pour gagner ma place et défendre le but du Paris Saint-Germain. Malheureusement, quelqu’un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe ni contribuer aux succès de l’équipe. Je suis déçu et attristé. J’espère avoir l’occasion de regarder une dernière fois les supporters du Parc des Princes dans les yeux et de vous dire au revoir comme il se doit. Si cela ne se produit pas, je veux que vous sachiez que votre soutien et votre affection comptent énormément pour moi et que je ne les oublierai jamais. Je garderai toujours en moi les souvenirs de toutes les émotions, des nuits magiques, et de vous, qui m’avez fait sentir chez moi. À mes coéquipiers – ma deuxième famille – merci pour chaque bataille, chaque éclat de rire, chaque moment partagé. Vous serez toujours mes frères. Jouer pour ce club et vivre dans cette ville a été une immense honneur. Merci Paris. » Arrivé libre à l’été 2021 en provenance de l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma aura disputé 161 matches au PSG pour quatre Ligue 1 remportées, deux Coupes de France, trois Trophées des champions et la première Ligue des champions de l’histoire du club.