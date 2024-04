Donnarumma après Rennes : « Il y a une finale à gagner »

En demi-finale de Coupe de France, le PSG a éliminé le Stade Rennais grâce à un but de Kylian Mbappé. Les Parisiens retrouveront Lyon en finale le 25 mai prochain.

Ce mercredi soir, le PSG recevait le Stade Rennais – au Parc des Princes – en demi-finale de la Coupe de France. Lors d’un match dans lequel il a eu la possession du ballon et s’est procuré plusieurs grosses occasions, le PSG s’en est remis à une frappe déviée de Kylian Mbappé pour s’offrir les Rennais et se qualifier pour la finale de la Coupe de France (1-0). Le club de la capitale affrontera Lyon au stade Pierre Mauroy le 25 mai prochain. Au micro de France 3, Gianluigi Donnarumma est revenu sur cette qualification en finale.

« Merci aux supporters qui sont toujours avec nous »

« Bravo à l’équipe pour ce match, pour la qualification en finale. Ce n’est pas fini. On va en finale pour la gagner. Nous sommes très contents. Merci aux supporters qui sont toujours avec nous. Le mois d’avril ? On va penser match après match. Samedi, on a un autre match et dimanche, on va préparer le match contre le FC Barcelone. La priorité, c’est Clermont. » Au micro de BeIN Sports, il a aussi souligné la prestation de son équipe. « Il y a une finale à gagner. Nous sommes très contents de ce soir. La fin de saison excitante ? On va penser match après match. Maintenant, on va penser à Clermont. Après Clermont, on pensera à Barcelone. C’est la priorité de l’équipe. Mandanda ? C’est un grand gardien. Bravo pour sa carrière et tout ce qu’il a fait. »