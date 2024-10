Ce lundi soir, plusieurs joueurs du PSG étaient présents sur les pelouses pour disputer la Ligue des Nations. Et tous ont connu la victoire.

Ce lundi soir, quelques internationaux du PSG disputaient leur dernier match de cette trêve internationale d’octobre. Si l’équipe de France a pu compter sur un doublé de Randal Kolo Muani pour s’imposer face à la Belgique (1-2), deux autres Parisiens étaient concernés par la Ligue des Nations.

Italie / Israël (4-1)

Sèchement battu par la France (1-4) la semaine passée, Israël a perdu sur le même score face à l’Italie (4-1) à Udine. Pour cette rencontre, le sélectionneur de la Nazionale avait décidé de faire trois changements dans son onze de départ par rapport au résultat nul face à la Belgique (2-2). Gianluigi Donnarumma en a ainsi profité pour rester sur le banc. Les Italiens ont pu compter sur un doublé de Giovanni Di Lorenzo, un penalty de Mateo Retegui et un but de Davide Frattesi. Avec ce succès, l’Italie conserve sa place de leader du groupe (10 points), une unité devant la France.

Le XI de l’Italie : Vicario – Di Lorenzo (c), Bastoni, Calafiori – Cambiaso, Frattesi (Buongiorno, 87e), Fagioli (Ricci, 46e), Tonali, Di Marco (Udogie, 74e) – Raspadori (D.Maldini, 74e) – Retegui (Lucca, 84e)

Classement Ligue A, groupe 2

Italie – 10 pts (+6) France – 9 pts (+4) Belgique – 4 pts (-1) Israël – 0 pt (-0)

Azerbaïdjan / Slovaquie (1-3)

De son côté, la Slovaquie de Milan Skriniar affrontait l’Azerbaïdjan dans cette 4e journée de Ligue des Nations. Capitaine et titulaire en charnière centrale, le défenseur du PSG a livré une prestation très propre à Bakou lors de la victoire de sa sélection (3-1) grâce à des réalisations de Lukas Haraslin, David Duris et un but contre son camp de Rahil Mammadov. Les Slovaques ont profité de leur supériorité numérique à partir de la 70e minute pour prendre l’avantage dans le dernier quart d’heure du match. Dans une défense à quatre, Milan Skriniar a brillé dans ses interventions défensives avec 100% de duels gagnés (5/5). Si le capitaine slovaque a perdu 10 ballons dans cette rencontre, il a surtout distribué le jeu depuis l’arrière avec 127 ballons touchés et 92% de passes réussies (105/114). Une prestation propre pour celui qui est en manque de temps de jeu chez les Rouge & Bleu.

Le XI de la Slovaquie : Rodak – Pekarik (Tomic, 90e), Satka, Skriniar (c), Hancko – Duda (Rigo, 90e), Lobotka (Hrosovsky, 84e), Benes – Suslov, Strelec (Tupta, 84e), Haraslin (Duris, 83e)

Classement Ligue C, groupe 1

Suède – 10 pts (+8) Slovaquie – 10 pts (+5) Estonie – 3 pts (-5) Azerbaïdjan – 0 pt (-8)

France U20 / Maroc U20 (5-4)

De son côté, la France U20 affrontait une nouvelle fois le Maroc dans une rencontre amicale. Quelques jours après un succès sur le score de 4-3, cette confrontation a une nouvelle fois été prolifique en buts. Les Bleuets se sont imposés sur le score de 5-4 grâce à une réalisation dans les dernières secondes d’Emmanuel Biumla. Titulaire, Senny Mayulu a évolué dans l’entrejeu avant de céder sa place à la 76e minute de jeu. Pour son prochain rassemblement en novembre, l’équipe de Bernard Diomède disputera trois rencontres amicales (Corée du Sud, Danemark et États-Unis) pour poursuivre sa préparation du prochain Mondial U20 (du 27 septembre au 19 octobre 2025 au Chili).