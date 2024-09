Depuis plusieurs mois, Bradley Barcola s’affirme comme l’un des meilleurs joueurs du PSG. Son coéquipier à Paris, Gianluigi Donnarumma, s’est montré dithyrambique.

Arrivé au PSG à la fin du mercato estival 2023, Bradley Barcola a pris son temps pour devenir un joueur indispensable au sein du onze de Luis Enrique. Avec ses performances en deuxième partie de saison, il a été convoqué par Didier Deschamps pour disputer l’Euro en Allemagne. Depuis le début de la saison 2024-2025, il est en feu avec quatre buts en trois matches avec le PSG et une réalisation avec la France contre L’Italie vendredi soir. Au Parc des Princes, le numéro 29 du PSG a inscrit le but le plus rapide de l’histoire de l’équipe de France en 13 secondes. En face de lui, Gianluigi Donnarumma, son coéquipier à Paris.

A voir aussi : Barcola se confie sur son début de saison canon !

« Bradley, un joueur incroyable »

Pour Téléfoot, le portier du PSG a été questionné sur le début de saison de son coéquipier dans la capitale française. Et l’ancien de l’AC Milan s’est montré ultra élogieux envers Bradley Barcola. « Bradley, c’est fantastique, un joueur incroyable. Il est fantastique car il est difficile à marquer. Il marque des buts facilement, il est rapide, il a beaucoup de qualités, il a tout. Il a tout pour devenir un joueur de classe mondiale. »