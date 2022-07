Arrivé l’été dernier au PSG, libre de tout contrat après plusieurs saisons à l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma a connu un exercice 2021-2022 mouvementé. Impérial dans le but des Rouge & Bleu lors des premiers mois, sa saison a pris une autre tournure après la défaite face au Real Madrid en Ligue des champions (1-3). À cela s’ajoute la désillusion de l’Italie face à la Macédoine du Nord (0-1) qui a privé la Nazionale de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Des soirées compliquées pour le portier de 23 ans. Mais pour cette nouvelle saison, le champion d’Europe 2021 veut occuper la place de titulaire chez les Rouge & Bleu. Dans une interview accordée au Média Carré, le gardien parisien a évoqué sa joie d’être au PSG et a dévoilé son idole de jeunesse. Extraits choisis.

Son idole de jeunesse

« Ça a toujours été Buffon. Il a été le meilleur de tous. Il est Italien et il a toujours été mon idole. J’ai beaucoup parlé avec lui pendant le dernier Euro, il m’a donné beaucoup de conseils. Il m’a beaucoup parlé de Paris avant que j’arrive et je le remercie. En sélection aussi, il m’a beaucoup aidé et conseillé, je lui suis très reconnaissant pour ça. »

Est-il heureux au PSG ?

« Maintenant, je suis au PSG et je suis très heureux d’être ici, et comme toute l’équipe, je pense que l’on veut tout gagner. »

Le plus fou entre Zlatan Ibrahimovic et Marco Verratti

« Ibrahimovic est vraiment fou. Il est fou dans le sens où c’est un très bon mec. Il a une mentalité incroyable qui te fait beaucoup progresser, comme Marco Verratti. Mais c’est vrai que je peux dire que Zlatan m’a beaucoup aidé au Milan. »