Sans convaincre, le PSG a ramené les trois points de son déplacement à Strasbourg et peut remercier son gardien Gianluigi Donnarumma.

Après son match nul décevant face au Stade Brestois (2-2) dimanche dernier, le PSG voulait reprendre sa marche en avant lors de son déplacement sur la pelouse du RC Strasbourg. Si au niveau comptable, le Parisiens ont réussi leur mission avec les trois points en poche (1-2) et une avance provisoire de 9 unités en tête du classement, au niveau du contenu, les joueurs de Luis Enrique ont une nouvelle fois déçu. Et les Rouge & Bleu peuvent aussi remercier leur portier Gianluigi Donnarumma, auteur de 7 parades dans cette rencontre. Au micro de Free Ligue 1, le gardien italien a évoqué l’importance de ces trois points pour la suite du championnat.

Le succès face à Strasbourg

« Oui, on a fait un bon match, c’est difficile de jouer contre Strasbourg ici. C’est leur première défaite en neuf matches. C’est difficile de jouer contre une équipe comme ça et dans ce stade avec une atmosphère incroyable. Mais ces points sont très importants pour le championnat, très très importants. »

Cette fois-ci, le PSG a tenu la victoire malgré la pression de l’adversaire ?

« Oui, oui, on va améliorer ça. En deuxième période si tu veux gagner, c’est très important de maintenir la possession. On va améliorer ça pendant l’entraînement. Nous avons fait un bon résultat, un bon match. Je suis très content de mon équipe et on va continuer comme ça. »

Sa prestation avec 7 arrêts dans ce match

« J’espère toujours aider l’équipe. Je suis content de ma prestation et de mon évolution. On va toujours bien travailler ensemble avec l’équipe et ça c’est très important. »