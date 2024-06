Tenante du titre, l’Italie a été éliminée de l’Euro par la Suisse (0-2). Dépassés par l’enjeu, les Italiens n’ont rien montré pour espérer poursuivre la compétition, malgré un Donnarumma une nouvelle fois performant.

Qualifiée in-extremis pour les huitièmes de finale de l’Euro 2024, l’Italie devait montrer autres choses pour espérer défendre son titre. Mais face à la Suisse, la Nazionale a coulé. Sans génie, les joueurs de Luciano Spalletti se sont logiquement inclinés face à la Nati sur le score de 2-0. Une nouvelle fois auteur de quelques parades déterminantes, le portier du PSG, Gianluigi Donnarumma a été le seul élément à la hauteur de l’évènement mais n’a pas pu compter sur l’aide de ses coéquipiers.

« On demande des excuses à tous »

Après la rencontre, au micro de beIN SPORTS, le capitaine italien a demandé pardon à ses supporters pour la prestation indigente de sa sélection. « Ça fait mal, très mal. On demande des excuses à tous. On a déçu les gens et on n’a pas mérité de gagner. Il n’y a rien à dire. Le but encaissé dès les premières secondes de la deuxième période ? Oui, on a eu du mal pendant tout le match. À la fin, on a mieux joué mais on aurait dû faire ça avant. On a perdu trop de balles, on a laissé trop d’espaces à l’adversaire, on n’a pas fait du bon pressing, donc c’est vraiment un match très dur à digérer. Mais, c’est comme cela que ça s’est passé et il faut l’accepter. »

Gianluigi Donnarumma a surtout regretté les nombreux manques dans la formation italienne. « Un manque de courage ? Il a manqué un peu de tout dans ce match, un peu de qualité. En première mi-temps, on a très mal joué, c’est eux qui ont toujours eu le ballon et ils nous ont fait mal. En deuxième mi-temps, on aurait dû mieux commencer mais on prend un but tout de suite et ça devient encore plus dur. Il faut l’accepter, c’est comme ça. On a déçu tout le monde. »

Sans surprise, dans la presse italienne, la Nazionale n’a pas été épargnée. La Gazzetta dello Sport parle d’une « humiliation embarrassante » tandis que Tuttosport évoque une « faillite nationale. » Gianluigi Donnarumma a été le seul qui a échappé aux critiques et a notamment reçu la note de 8/10 dans la Gazzetta dello Sport et un 7/10 dans Tuttosport : « Il ne faut pas se mentir : si l’Italie est restée en vie dans ce Championnat d’Europe, c’est grâce à lui seul : il a été exceptionnel à la 24ème minute sur Embolo. Il a également touché la frappe sur le but Freuler et détourné un coup franc de Rieder sur le poteau à la 46e minute. La frappe de Vargas a été imparables pour lui », souligne le quotidien turinois. Désormais, le portier du PSG aura quelques semaines de vacances bien méritées avant de retrouver son club pour préparer la saison 2024-2025.