Donnarumma : « Fier de ce que j’ai accompli au PSG »

Gianluigi Donnarumma a quitté le PSG cet été pour rejoindre Manchester City. Lauréat du Trophée Yachine lors de la cérémonie du Ballon d’Or, il s’est confié sur son départ du PSG.

Lors de la saison 2024-2025, Gianluigi Donnarumma a été l’un des artisans de la victoire en Ligue des champions du PSG. L’international italien a enchaîné les masterclass dans les buts parisiens lors de la phase finale de la Champions League. Alors qu’il arrivait en fin de contrat dans un an, il n’a pas trouvé d’accord avec ses dirigeants pour prolonger son contrat. Il a vu le PSG recruter Lucas Chevalier et le pousser vers la sortie. L’international italien a finalement pris la direction de Manchester City en fin de mercato. De retour à Paris pour la cérémonie du Ballon d’Or, Gianluigi Donnarumma a remporté le Trophée Yachine du meilleur gardien de l’année. Après ce titre, il a donné une interview à France Football. Il est notamment revenu sur son départ du PSG.

Ses adieux au Parc des Princes

« Ce fut très émouvant, car j’ai noué d’excellentes relations avec tous mes coéquipiers. Et à vrai dire, je ne m’attendais pas à une telle réaction de la part de l’équipe, cela m’a beaucoup touché. Je les remercie infiniment, tous, car ils ont joué un rôle essentiel dans mon parcours à Paris. Ils m’ont toujours soutenu, nous nous sommes soutenus mutuellement. Je suis donc vraiment heureux d’avoir laissé une empreinte aussi importante auprès d’eux, de toute l’équipe. »

J’avais imaginé un tel hommage ?

« Non, j’ai été surpris. C’était vraiment beau, et pour ça je les remercie beaucoup. J’ai tout donné, tout mon coeur, tout mon être. Et quand tu donnes tout, que tu laisses tout sur le terrain, tout pour le maillot, à la fin, tu es récompensé. Je suis content d’avoir marqué les supporters. »

Son geste pour ses partenaires dans le bus avant la finale de la Ligue des champions

« J’ai laissé une lettre à chacun de mes coéquipiers pour les remercier pour ce parcours fantastique. Je l’ai écrite en plusieurs langues afin que tout le monde la comprenne. C’était quelque chose que je ressentais, que je voulais partager et transmettre à tous mes coéquipiers, pour tout ce que nous avions déjà accompli. Il ne manquait plus que la dernière pièce du puzzle pour terminer en beauté. Je suis également heureux que cela ait été pris à coeur et j’espère avoir contribué à apporter quelque chose à chacun. » Pouvez-vous dire quelle était la dernière phrase ? « Précisément, non. (Il hésite.) La dernière phrase… » Peut-être « je vous aime » ? « (En français.) Peut-être, oui. (Il hésite encore.) Je ne peux pas en parler car ce sont des choses personnelles, qui concernent l’équipe. Mais c’était une lettre sincère, une lettre écrite avec amour pour tous mes coéquipiers. » Il y avait de l’amour dans vos mots, de l’amour pour vos partenaires… »Oui, oui. »

Comment ils-ont réagi ?

« Il y a eu des embrassades, des accolades, ça m’a ému. Ils m’ont remercié. Ce fut un beau moment. J’ai essayé, à travers ces mots, de transmettre tout mon être, tout l’amour que je ressens pour eux, pour tout le travail que nous avons accompli ensemble, pour toutes les années où nous avons souffert ensemble. Il y a eu des moments difficiles, mais nous avons su rester unis pour nous relever et réussir ensemble. Nous sommes donc arrivés là où nous voulions et nous avons soulevé la Coupe d’Europe, parce que nous formions ce collectif et que nous avions toujours accompli le travail tous ensemble. Ça a été vraiment spécial. »

Avec le PSG, une belle histoire d’amour ?

« Oui, une belle histoire, une étape importante de ma carrière. Maintenant, j’entame une nouvelle phase de ma vie, j’en suis heureux. Je suis fier d’être à Manchester City et je vais essayer de gagner le plus de trophées possible ici, de maintenir l’équipe le plus haut possible. Car l’histoire nous l’enseigne : il faut tout donner pour rester au sommet. Mais je suis certain que nous y parviendrons avec City, car, dès les premiers jours, j’ai vu un super groupe, uni, soudé, un grand club, une grande famille. Je suis vraiment heureux. »

Sa fin d’aventure avec le PSG

« Moi, ça s’est bien terminé. Je n’ai rien à me reprocher pour toutes ces années passées à Paris. Je suis fier de ce que j’ai accompli, de ce que nous avons accompli tous ensemble. Ce fut un parcours difficile mais magnifique. Nous avons décroché de nombreuses victoires, couronnées par le succès en Ligue des champions, donc je suis vraiment content de ce que j’ai accompli à Paris. »

De la colère, un sentiment d’injustice après mon départ du PSG ?

« Non, comme je l’ai déjà dit, je suis content de ce que j’ai accompli. Chacun fait ses propres choix. Paris restera toujours dans mon coeur, parce que les supporters m’ont tant donné, le club m’a tant donné. Ce fut une très belle aventure. Maintenant, je tourne la page. Je suis à Manchester City, je suis fier d’être ici. Je veux marquer aussi l’histoire de ce club, remporter de nombreux titres, me donner à fond, mouiller le maillot. »

























