Donnarumma, Hakimi, Mbaye, Safonov… Les résultats des internationaux du PSG

Hier, plusieurs joueurs du PSG étaient concernés par des matches avec leurs sélections. L’Italie de Donnarumma a sombré face à la Norvège, alors qu’Hakimi a été buteur avec le Maroc.

Norvège / Italie (3-0)

Après sa victoire historique en finale de Ligue des champions (5-0), le PSG a vu la quasi totalité de son effectif rejoindre leur sélection nationale. Hier soir, Gianluigi Donnarumma jouait avec l’Italie dans le cadre de la première journée des Qualifications à la Coupe du monde 2026 avec une rencontre face à la Norvège. Titulaire et capitaine, le gardien du PSG a été abandonné par sa défense contre les coéquipiers d’Erling Haaland. Les Norvégiens ont en effet surclassé les Italiens (0-3) grâce à des buts Sorloth (14e), Nusa (34e) et de l’attaquant de Manchester City (42e). Malgré les trois buts encaissés, Gianluigi Donnarumma a réalisé de nouvelles parades importantes permettant à l’Italie de ne pas couler encore plus. Les Italiens devront se relever lundi soir contre la Moldavie pour enfin lancer ses Qualifications pour la Coupe du monde 2026.

Maroc / Tunisie (2-0)

Buteur lors de la finale de la Ligue des champions, Achraf Hakimi a rejoint le Maroc pour disputer deux rencontres amicales. Hier soir, les Marocains affrontaient la Tunisie. Pour cette rencontre, Achraf Hakimi était titulaire et capitaine. Le latéral droit du PSG a joué l’intégralité de la rencontre et a ouvert le score pour les Lions de l’Atlas à la 80e minute. Les Marocains doubleront la mise dans les derniers instants grâce à Ayoub El Kaabi (94e). Le Maroc affrontera le Bénin, toujours en match amical, lundi soir (22 heures).

Russie / Nigéria (1-1)

Doublure de Gianluigi Donnarumma cette saison au PSG, Matvey Safonov a retrouvé la sélection russe lors de cette coupure internationale, lui qui a réglé ses problèmes extra-sportif dans son pays natal. Titulaire et capitaine contre les Nigérians lors de ce math amical, le gardien du PSG a concédé le nul (1-1). Après l’ouverture du score russe avec un but contre son camp de Semi Ajayi (1-0, 27e) avant de voir le Nigéria égalisé par Tolu Arokodare (1-1, 77e). Matvey Safonov a réalisé une très belle parade dans un face-à-face avec un attaquant nigérian. Mardi, la Russie affrontera la Biélorussie, toujours en match amical.

France U20 / Mali U20 (1-1, 4 t.a.b à 5)

Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye ont été convoqués en équipe de France U20 pour participer au Tournoi de Toulon. Après une victoire contre l’Arabie Saoudite mardi (2-1) durant laquelle Ibrahim Mbaye était titulaire alors que Senny Mayulu n’était pas sur la feuille de match, la France affrontait le Mali hier. Comme contre les Saoudiens, Ibrahim Mbaye était titulaire alors que Senny Mayulu était hors du groupe. Après avoir concédé l’ouverture du score de Gaoussou Diakité (17e), la France a réussi à égaliser par l’intermédiaire de Tidiam Gomis (1-1, 38e). Les deux équipes ont dû se départager lors de la séance des tirs au but. Et ce sont les Maliens qui ont remporté cette séance (4-5). Les Français joueront un troisième match contre le Panama lundi (17h30).