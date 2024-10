Dans les semaines à venir, le PSG va tenter de sécuriser l’avenir de plusieurs cadres de son effectif à l’image de Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Nuno Mendes ou encore Vitinha.

Avant de penser aux prochains mercato, le PSG aura plusieurs autres dossiers à régler. En plus des prolongations de contrat de Luis Enrique et Luis Campos, le board parisien cherche aussi à sécuriser l’avenir de plusieurs cadres de l’effectif. À cette occasion, France Bleu Paris fait le point sur ces nombreux dossiers.

Des discussions positives pour Donnarumma et Nuno Mendes

Le média a bien eu la confirmation de la future prolongation de contrat de Luis Enrique jusqu’en juin 2027. Et le technicien espagnol pourra s’appuyer sur un joueur qui a pris un poids plus important dans le vestiaire ces derniers mois, Vitinha. Le Portugais et le club ont trouvé un accord total pour une extension de bail jusqu’en 2029, soit deux années supplémentaires. Il ne manquerait plus que la signature. « Selon une source proche du dossier, cette prolongation est ‘méritée’ pour un garçon que le club aimerait voir faire une ‘très longue carrière’ au PSG. Le club attend la bonne fenêtre de communication pour annoncer ces prolongations qui ne seront pas les dernières », rapporte France Bleu Paris.

En effet, cela concerne aussi Achraf Hakimi, dont un accord total est proche avec les champions de France. L’international marocain devrait prolonger jusqu’en 2028, lui dont le contrat actuel prend fin en 2026. Enfin, deux autres joueurs discutent aussi avec les Rouge & Bleu pour leur avenir : Gianluigi Donnarumma et Nuno Mendes. Ces deux dossiers sont en phase de discussion. Ils « ont tous les deux entamé des discussions ‘positives’ avec un club qui semble, nous glisse-t-on, confiant pour prolonger deux joueurs importants de l’effectif de Luis Enrique », conclut le média. Pour rappel, l’Italien et le Portugais sont actuellement liés au PSG jusqu’en 2026.