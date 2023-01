Donnarumma : « Il faut rebondir tout de suite après ce match »

Le PSG s’est incliné pour la deuxième fois de la saison sur la pelouse de Rennes ce soir (1-0) en clôture de la 19e journée de Ligue 1. Un deuxième revers lors de ses deux derniers déplacements en championnat qui relance le suspens en tête, avec un RC Lens qui revient à trois points des Parisiens. Auteur de plusieurs belles parades qui a laissé le PSG en vie dans cette rencontre, Gianluigi Donnarumma n’a pas caché sa frustration après ce mauvais résultat.

« C’était une défaite évitable »

« On est en colère, et il faut rebondir tout de suite après ce match, à partir de cette défaite car nous n’avons plus de temps à perdre. C’était une défaite évitable. Ils n’ont pas eu beaucoup d’occasions mais nous aurions dû en faire plus. On doit apprendre de ce match. Nous sommes contrariés, mais maintenant nous devons nous concentrer sur le prochain match, explique le portier italien au micro de PSG TV. Les équipes qui nous poursuivent ? Oui, il y a deux équipes juste derrière nous au classement, elles font une belle saison, dont il faut prendre match après match, se concentrer sur nous-mêmes. Nous devons gagner le plus de matches possible pour continuer à avancer, continuer à travailler dur et mettre l’accent sur les petits détails.«