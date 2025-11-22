Donnarumma : « J’ai été déçu par le PSG car je m’étais adapté »

Gianluigi Donnarumma a quitté le PSG lors du mercato estival. Le portier italien explique ne pas avoir compris le choix des dirigeants parisiens.

En fin de contrat le 30 juin 2026, Gianluigi Donnarumma n’a pas réussi à trouver un accord pour prolonger son contrat avec le PSG. Ne souhaitant pas le voir partir libre, le club de la capitale a décidé de faire signer Lucas Chevalier et d’ouvrir la porte à un départ de l’international italien. Ce dernier, qui se sentait bien au PSG et qui souhaitait poursuivre l’aventure, a finalement rejoint Manchester City. Dans une interview accordée à Sky Sport Italia, Gianluigi Donnarumma a indiqué être déçu par le choix des dirigeants parisiens de ne pas le conserver, même s’il remerciera toujours le PSG pour ce qu’il lui a apporté.

« J’ai été déçu par la gestion de la situation »

« J’ai été déçu par le PSG car je m’étais adapté. Mais ces derniers mois ont été complètement différents. Mais ces derniers mois ont été complètement différents. Cela m’a déçu. Je ne pourrai jamais l’expliquer, mais il faut l’accepter. J’ai été déçu par la gestion de la situation. C’est regrettable, mais il faut passer à autre chose. Je remercierai toujours le PSG pour tout ce qu’il m’a apporté, tout ce que je lui ai apporté, c’était fantastique. Je remercie toujours les supporters. Je retournerai toujours à Paris, ils ont été comme une seconde maison pour moi, une partie si fondamentale de ma vie. Je suis heureux de ce que j’ai accompli et de ce que mes coéquipiers et les supporters m’ont apporté. Je leur serai toujours reconnaissant. »



