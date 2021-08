Donnarumma : “Je suis ravi que Leo (Messi) arrive ici”

Recrue du PSG au coeur d’un mercato exceptionnel, Gianluigi Donnarumma se prépare à avoir Lionel Messi comme coéquipier. “Il le semble. Ce n’est pas encore officiel mais je pense que ça le sera bientôt. Je suis ravi que Leo arrive ici. C’est le plus fort du monde, je ne peux pas m’empêcher d’être excité et heureux de l’avoir dans l’équipe”, a déclaré le nouveau gardien du PSG, interrogé par Sky Sport à Paris, où il a débarqué après avoir remporté le championnat d’Europe avec l’équipe nationale italienne. C’est “un été très excitant, je suis ravi de faire partie de ce groupe maintenant, j’espère faire du mieux possible. J’ai rencontré l’équipe, c’est un super groupe et je me sens bien avec eux“, a ajouté l’ancien gardien de but de l’AC Milan.