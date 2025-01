Donnarumma : « J’espère rester au PSG, c’est ma maison »

Décisif face à Stuttgart (1-4) ce mercredi soir en Ligue des champions, le portier parisien, Gianluigi Donnarumma, a réaffirmé son envie de poursuivre sa carrière à Paris.

Le PSG revient de loin dans cette campagne européenne. Aux portes de l’élimination il y a encore quelques semaines, le club parisien est parvenu à renverser la tendance avec trois victoires nettes face au RB Salzbourg (0-3), Manchester City (4-2) et Stuttgart (1-4) et s’est qualifié pour les barrages de C1. Vivement critiqué à l’automne, Gianluigi Donnarumma a su remonter la pente malgré la concurrence avec Matvey Safonov. Et l’international italien s’est même montré décisif hier soir avec une parade d’exception juste avant le deuxième but parisien.

« Je me sens très bien ici »

Mais depuis quelques semaines, son avenir est au centre des débats. En fin de contrat en juin 2026, l’international italien a vu les discussions autour d’une prolongation être en stand-by. Après la rencontre face au club allemand, Gianluigi Donnarumma a réitéré son envie de poursuivre l’aventure à Paris, dans des propos rapportés par Le Parisien : « Oui j’espère rester ici et prolonger. Je suis ici, c’est ma maison. Je me sens très bien ici. J’espère continuer à bien travailler à Paris. » La semaine passée, après la victoire face à Manchester City, le portier de 25 ans avait déjà exprimé son désir de continuer chez les Rouge & Bleu : « Il y a tellement de rumeurs, la vérité c’est que je suis bien ici et que tout le monde m’aime et m’estime. Je suis très bien, je me suis installé et ma priorité est de prolonger ici. »