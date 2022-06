Débarqué au PSG libre de tout contrat en provenance du Milan AC, Gianluigi Donnarumma a effectué une première saison très particulière. Impérial lors de ses premiers mois, Gigio a connu une période bien plus délicate suite à l’élimination face au Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Un premier exercice tout en nuances sur lequel le principal intéressé est revenu au micro de PSG TV. Son premier titre avec le PSG, l’après Real Madrid, son titre honorifique de meilleur portier de l’Hexagone… L’Italien s’est confié

Le titre de Champion de France

« C’est beau ! C’est mon premier titre, mon premier championnat gagné, donc je suis très heureux de l’avoir fait avec Paris. Et puis c’est le 10ème titre de l’histoire du club, on égalise le record donc ça me rend encore plus heureux. (..) Un dixième titre c’est quelque chose de particulier. C’est vraiment beau de pouvoir le gagner. Nous les joueurs nous voulions tous aller le chercher, mais c’était le cas pour tout le monde au club aussi. C’était notre objectif de remporter ce titre, donc c’était vraiment une saison importante. Malheureusement, nous avons été éliminés de la Champions League. Mais en remportant le titre, nous nous sommes un peu consolés car ça nous a rendu très heureux. » »

Les difficultés après l’élimination face au Real

« Ce fut une année magnifique et émouvante, mais aussi un peu difficile. Après l’élimination en Champions League, c’était un peu étrange. On a eu du mal à la digérer mais nous avons dû l’accepter. Nous devions passer à autre chose car il y avait encore le titre de champion à gagner, et au final nous avons su réagir. Donc je dirai que la saison a globalement été positive. Si on met de côté la Ligue des champions, ça a été une bonne saison mais on ne peut pas s’en satisfaire complètement et l’année prochaine, nous essayerons de gagner le plus de titres possibles. »

Le PSG invaincu au Parc des Princes

« C’est quelque chose de très spécial à mes yeux mais aussi pour toute l’équipe. Jouer ici vous donne un frisson, une émotion incroyable. Les supporters sont fantastiques, ils nous soutiennent en permanence. Alors, pour nous, jouer ici, à la maison, devant tous nos supporters, c’est vraiment quelque chose de génial. Et c’est aussi le cas à l’extérieur avec nos supporters qui font les déplacements pour nous. Donc je peux vous dire que nous sommes très heureux de jouer devant eux et nous essayons de donner le meilleur de nous-mêmes à chaque fois pour leur faire vivre beaucoup d’émotions. »

Son titre de meilleur gardien de Ligue 1

« Oui, ça a validé une saison incroyable pour moi. C’était vraiment une émotion incroyable pour moi de recevoir ce prix. J’espère pouvoir en remporter encore beaucoup d’autres. Je suis encore au début de ma carrière et je veux vraiment gagner beaucoup d’autres trophées. Mais plus que les récompenses individuelles ce que je veux ce sont des victoires collectives. Parce que je pense que c’est ça le plus important. C’est l’essentiel parce que nous sommes une équipe, donc le but c’est d’abord de gagner ensemble. Ensuite, les prix individuels suivront, ils en seront la conséquence. »