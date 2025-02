Donnarumma : « La Ligue des champions nous a donné beaucoup de confiance »

Ce dimanche soir, si le PSG est sorti vainqueur de Lyon, c’est aussi grâce à Gianluigi Donnarumma, auteur de plusieurs grosses parades. Le gardien italien a tenu à saluer la mentalité de son équipe.

En clôture de la 23e journée de Ligue 1, le PSG s’est imposé sur la pelouse de Lyon (2-3). Dans un match qui s’est enflammé dans les dernières minutes, le club de la capitale peut remercier Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé, les buteurs du soir, mais aussi Gianluigi Donnarumma. Le gardien parisien a réalisé plusieurs très grosses parades afin de maintenir l’avance du PSG dans ce match. Au micro de DAZN, le numéro 1 du PSG a évoqué l’importance de la Ligue des champions dans le bon parcours actuel du PSG.

« La Ligue des champions nous a donné beaucoup de confiance. Comme je l’ai dit avant, il faut continuer comme ça. Il faut toujours travailler parce que l’on a beaucoup de choses à améliorer et ça, c’est important. Il faut aller demain au Campus et s’entraîner encore plus. C’est très important, c’est la clé principale pour aller loin. »