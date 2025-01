Donnarumma : « La priorité est de prolonger au PSG »

Performant dans les buts du PSG face à Manchester City (4-2), Gianluigi Donnarumma s’est exprimé sur son avenir, lui dont le contrat prend fin en juin 2026. Et le portier italien s’est montré assez clair.

Si João Neves, Ousmane Dembélé ou encore Bradley Barcola sont logiquement encensés après cette victoire héroïque mercredi soir face à Manchester City (4-2) en Ligue des champions, un autre homme a tenu son rang côté parisiens. Souvent décrié pour ses performances irrégulières en C1, Gianluigi Donnarumma a su se montrer solide aux moments décisifs pour sa formation. Outre quelques parades bien senties, l’international italien s’est aussi imposé sur certaines sorties aériennes et s’est montré précis sur ses relances au pied. Cependant, son avenir au PSG reste assez flou depuis quelques semaines.

« La vérité c’est que je suis bien ici »

Sous contrat jusqu’en 2026 avec le PSG, les discussions pour une prolongation de contrat sont actuellement en stand-by, comme l’a évoqué son agent Enzo Raiola en décembre. De plus, plusieurs rumeurs annonçaient une envie du champion d’Europe 2021 de retrouver la Serie A après son départ libre de l’AC Milan à l’été 2021. Cependant, le portier de 25 ans a une idée claire sur son futur. Interrogé à ce sujet en marge de la victoire face à Manchester City, au micro de Sky Italia, Gianluigi Donnarumma voit son avenir chez les Rouge & Bleu : « Il y a tellement de rumeurs, la vérité c’est que je suis bien ici et que tout le monde m’aime et m’estime. Je suis très bien, je me suis installé et ma priorité est de prolonger ici. » La rumeur Inter Milan a également pris du plomb dans l’aile ce mercredi. Après le succès contre le Sparta Prague (1-0), le directeur sportif des Nerazzurri, Piero Ausilio, s’est aussi exprimé sur ce sujet, dans des propos rapportés par L’Equipe : « Donnarumma ? Nous regardons le marché de juin, mais je vais être honnête, le rôle de gardien de but n’est pas notre priorité. Nous avons deux gardiens très forts. Cela va au-delà de l’estime pour Donnarumma. »

En plus de son avenir, Gianluigi Donnarumma est aussi revenu sur la performance XXL du PSG face à Manchester City ce mercredi soir au Parc des Princes : « Ce match donne beaucoup de confiance dans notre jeu. On va continuer comme ça. Il faut penser au prochain match de Ligue des champions (…) Un match référence pour le PSG ? On a fait un bon match, et à titre personnel, je suis très content d’aider l’équipe. On va continuer comme ça. On a commencé pas mal mais on a pris deux buts qu’on peut éviter. La réaction de l’équipe a été fondamentale (…) On a fait un match incroyable. Tout le monde. Les supporters aussi. »