Au PSG depuis l’été 2021, Gianluigi Donnarumma est l’un des cadres des Rouge & Bleu cette saison. Numéro 1 depuis le début de l’exercice 2024-2025, l’international italien s’est montré dithyrambique envers son coach, Luis Enrique.

Gianluigi Donnarumma est l’un des cadres du PSG. Présent parmi les vice-capitaines du club de la capitale cette saison, l’international italien compte bien s’installer dans la durée au PSG, avec qui il devrait prolonger son contrat dans les prochaines semaines. S’il a vu arriver Matvey Safonov pour venir le challenger, l’ancien de l’AC Milan est le choix numéro 1 de Luis Enrique dans les buts. Dans une interview accordée à Sportmediaset, il s’est confié sur sa vie à Paris, ses rêves avec le PSG, mais également sur son entraîneur, Luis Enrique.

Ce qu’il doit améliorer

« Je pense que je dois toujours tout améliorer. Il n’y a rien de précis. À chaque séance d’entraînement, je me fixe un objectif, je décide sur quoi me concentrer lors de cette séance et j’essaie de m’améliorer. Je n’ai pas de point précis où je peux m’améliorer, mais j’essaie toujours de voir à 360°. »

L’un des cadres du PSG

« Je suis actuellement l’un des rares à vivre ici depuis plusieurs années. Ce sont presque tous de très jeunes gars qui viennent d’arriver. Je ressens donc la responsabilité de donner quelque chose aux nouveaux. Et puis heureusement, nous avons un capitaine (Marquinhos, ndlr) qui est ici depuis de nombreuses années et qui fait très bien son rôle de capitaine, nous maintient tous en ligne, aide les nouveaux jeunes joueurs à grandir. Mais je me sens un peu responsable car je me sens obligé de donner quelque chose aux nouveaux aussi. »

Les critiques

« Je suis très autocritique envers moi-même. À la fin du match, j’essaie toujours de comprendre ce sur quoi je peux faire mieux, ce qui aurait pu être fait de plus, peut-être sur un but encaissé. Dans la dernière période, depuis que j’ai quitté l’Italie, j’ai été un peu trop ciblé, ce qui est un peu énervant. Mais maintenant, j’ai de larges épaules, je joue depuis de nombreuses années, donc je sais comment ça marche et je sais ce que je dois faire pour rester dans ma bulle. »

Qu’est-ce que Luis Enrique m’apporte au quotidien ?

« Beaucoup parce que d’un point de vue humain, il est fantastique. Il parvient à faire en sorte que chacun de nous s’exprime mieux, il nous tient tous en haleine et ne fait jamais en sorte que personne ne se sente comme un second choix. C’est très important pour le groupe. Ensuite, d’un point de vue footballistique, on le connaît tous. Je pense que c’est un phénomène et qu’il nous apporte beaucoup. Nous devons essayer de le suivre autant que possible si nous voulons obtenir des résultats vraiment importants. »

La Ligue des champions

« Je pense que chaque année, il y a beaucoup d’équipes organisées et fortes, donc ce n’est pas facile de gagner la Ligue des champions. Pour le gagner, il faut être bon et même un peu chanceux, car c’est une tellement belle compétition avec des équipes fortes que quand on joue un match en quart de finale ou en demi-finale, c’est toujours du 50/50. Nous sommes une équipe forte. Quand j’ai commencé ici, il y avait une équipe incroyable, il y avait Leo, il y avait Kylian, Neymar, mais je pense que l’essentiel, c’est le groupe ainsi que les grands champions dont on a certainement besoin pour remporter une compétition comme celle-ci. L’important est de créer le groupe. Cette année, nous sommes un bon groupe, nous sommes très jeunes, nous avons besoin d’acquérir de l’expérience, certains l’ont déjà, mais je pense que cette année, nous pouvons avoir notre mot à dire même si nous avons un groupe difficile. C’est une compétition difficile, mais il faut penser match après match. »

La Ligue des champions, une obsession pour le PSG ?

« Quand je suis arrivé, il y avait oui, mais ça ne devrait pas être comme ça, ça ne devrait pas nous peser autant. Il faut faire face à un match émotionnellement différent, car lorsque vous jouez la Ligue des champions, vous comprenez de l’extérieur qu’il y a un environnement différent. Mais nous devons y faire face avec sérénité et réfléchir match après match, puis le terrain nous dira où nous pouvons arriver. »

Ses rêves

« Au-delà des trophées individuels, qui pour moi sont secondaires et viennent plus tard, l’équipe est importante pour moi. J’essaie de tout donner pour l’équipe et je veux gagner le plus possible. Un jour, qui sait, gagner la Ligue des champions et puis ce serait bien pour tous les Italiens si nous gagnions à nouveau quelque chose d’important avec l’équipe nationale. »