Donnarumma : « Ma priorité est de rester au PSG »

L’avenir de Gianluigi Donnarumma au PSG est flou. Encore sous contrat jusqu’en juin 2026, le gardien italien a réaffirmé son souhait de prolonger son aventure parisienne.

Encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma négocie une prolongation de contrat avec ses dirigeants depuis de nombreux mois. Selon les dernières indiscrétions, les négociations seraient au point mort malgré la volonté de l’international italien de poursuivre l’aventure parisienne. Le PSG explorerait d’autres pistes, comme celle menant à Lucas Chevalier. Hier, à l’issue de la victoire de l’Italie contre la Moldavie (2-0), Gianluigi Donnarumma a été questionné sur son avenir. Et il a une nouvelle fois réaffirmé son souhait de prolonger son contrat avec le PSG.

« Ma priorité est de rester au PSG, je pense qu’il n’y aura pas de problèmes dans les négociations« , a expliqué Gianluigi Donnarumma au micro de Sky Sport Italia. Ce dernier explique qu’une réunion entre les dirigeants parisiens et l’agent de l’international italien, Enzo Raiola, doit avoir lieu à Los Angeles dans les prochains jours pour avancer dans ce dossier. De son côté, la Repubblica explique que le divorce se précise entre Gianluigi Donnarumma et le PSG. Manchester City pourrait se pencher dans ce dossier, alors qu’un retour en Italie, où son nom a été associé à l’Inter Milan et Naples, semble difficile à imaginer. Le quotidien sportif italien conclut en expliquant que le PSG aimerait récupérer 40 millions d’euros pour son gardien.