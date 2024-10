Ce jeudi, plusieurs joueurs du PSG disputaient leur premier match de ce rassemblement d’octobre avec des résultats diverses.

Avec 18 Parisiens concernés par cette coupure internationale d’octobre, de nombreux joueurs n’ont pas le temps de se reposer durant cette dizaine de jours loin de la capitale française. Ce jeudi, plusieurs joueurs du PSG étaient présents sur les terrains en Europe, en Asie et en Amérique du Sud. Plus tôt dans la journée de jeudi, la Corée du Sud de Lee Kang-In s’est imposée face à la Jordanie (2-0) dans le cadre des Éliminatoires à la Coupe du monde 2026.

Italie / Belgique (2-2)

En plus du match de l’équipe de France face à l’Israël (victoire 4-1 des Bleus), l’autre affiche de ce groupe de Ligue des Nations opposait l’Italie à la Belgique. Avec un Gianluigi Donnarumma titulaire et capitaine, la Nazionale avait rapidement pris les commandes de cette rencontre en prenant l’avantage par l’intermédiaire d’Andrea Cambiaso (2e) et Mateo Retegui (24e). Mais, le carton rouge de Lorenzo Pellegrini pour une semelle sur la cheville d’Arthur Theate (40e) a permis aux Diables Rouges de revenir dans la rencontre. D’abord juste avant la pause grâce à Maxim de Cuyper (42e), d’une frappe de loin, puis à l’heure de jeu par Leandro Trossard (61e) sur corner. Un résultat nul (2-2) qui n’arrange aucune des deux formations.

Capitaine de l’Italie, Gianluigi Donnarumma a réalisé deux parades dans cette rencontre et a réussi 59% de ses passes (19/32). Le portier du PSG a également reçu un carton jaune en fin de rencontre pour gain de temps. Le gardien de 25 ans récolte la note de 6/10 dans le Corriere dello Sport : « Sur le but de De Cuyper, il n’y peut rien. Sur celui de Trossard, il est trahi par Calafiori », résume le quotidien italien. Pour son prochain match, lundi prochain, l’Italie affrontera Israël. Avec 7 points, les champions d’Europe 2021 restent leaders de leur groupe, juste devant la France (6 pts).

Le XI de l’Italie : Donnarumma (c) – Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori – Cambiaso, Frattesi (Bellanova, 90e), Ricci (Fagioli, 70e), Tonali (Pisilli, 80e), Di Marco (Udogie, 70e) – Pellegrini – Retegui (Raspadori, 80e)

Chili / Brésil (1-2)

De son côté, le Brésil disputait son match de la 9e journée des Éliminatoires à la Coupe du monde 2026. En difficulté dans le groupe avec déjà 4 défaites, la Seleção brasileira devait se relancer après le revers face au Paraguay (1-0) en septembre dernier. Opposés au Chili, également en grande difficulté, les Brésiliens l’ont emporté sur le score de 2-1 grâce à des réalisations d’Igor Jesus (45e+1), juste avant la pause, et Luiz Henrique (89e), en fin de rencontre. Les hommes de Dorival Junior avaient pourtant très mal débuté leur match en concédant l’ouverture du score dès les premières minutes de jeu par Eduardo Vargas (2e). Grâce à ce succès arrachée dans les derniers instants, le Brésil remonte à la 4e place du groupe.

Si Lucas Beraldo est resté sur le banc durant toute la rencontre, Marquinhos était, lui, titulaire et a disputé l’intégralité du match. En 90 minutes, le capitaine du PSG a touché 93 ballons pour 96% de passes réussies (85/89). Le défenseur brésilien a également été performant dans les duels aériens (3/4 remportés). Pas véritablement mis en danger, Marquinhos reçoit la note de 6/10 dans Globo Esporte : « Peu d’actions défensives face à une équipe chilienne qui s’est procurée la plupart de ses occasions à moyenne distance. Sur les sorties de balle, il a fait peu de passes qui brisaient les lignes pour accélérer l’action. » Pour son prochain match, le Brésil affrontera le Vénézuela le 14 octobre prochain

Le XI du Brésil : Ederson – Danilo (c), Marquinhos, Gabriel, Abner (G.Martinelli, 85e) – Paqueta (Gerson, 46e), André (B.Guimaraes, 46e) – Savinho (Luiz Henrique, 68e), Raphinha, Rodrygo – Igor Jesus (Endrick, 76e)

Equateur / Paraguay (0-0)

Enfin, Willian Pacho disputait également la 9e journée des Éliminatoire à la Coupe du monde 2026. Opposé au Paraguay, le défenseur du PSG a disputé l’intégralité du match dans une défense à trois. Une rencontre qui s’est soldée sur un score nul et vierge (0-0). Avec ce partage de points, La Tri se place en cinquième position au classement zone Amérique du Sud. Pour leur prochain match, les Équatoriens défieront la Bolivie, le 14 octobre.

Assez haut sur le terrain dans ce match dominé par sa sélection (77% de possession de balle), Willian Pacho a touché 127 ballons dans cette rencontre avec une réussite de 95% dans ses passes (111/117). Il a également tenté de trouver ses partenaires sur son jeu long (9 passes / 11 réussies) et s’est montré performant dans les duels aériens (4/5).