Donnarumma : « Merveilleux d’être ici, Paris est ma maison »

Demain soir (20h45, TF1), Gianluigi Donnarumma va affronter l’équipe de France avec l’Italie dans un stade qu’il connaît bien. Le capitaine de la Squadra Azzurra est heureux de jouer dans le stade du PSG, sa maison.

La phase de poules du groupe B de la Ligue A de la Ligue des Nations va proposer un affrontement entre cinq joueurs du PSG. En effet, la France affronte l’Italie demain soir. Gianluigi Donnarumma devrait être titulaire dans les cages italiennes alors que du côté des Bleus, deux joueurs devraient débuter, Bradley Barcola et Randal Kolo Muani. Warren Zaïre-Emery et Ousmane Dembélé devraient, eux, s’asseoir sur le banc. À la veille de cette rencontre, Gianluigi Donnarumma s’est présenté en conférence de presse. Et le portier a évoqué ce match au Parc des Princes et ses retrouvailles avec ses coéquipiers du PSG.

« Émouvant de jouer au Parc des Princes avec l’Italie »

« C’est merveilleux d’être ici, car Paris est ma maison, donc ce sera émouvant de jouer au Parc des Princes avec l’Italie. Ce sera un match spécial. L’affrontement avec mes coéquipiers du PSG ? Nous avons échangé quelques messages et plaisanteries avant mon départ pour Coverciano (centre d’entraînement de la sélection italienne, NDLR). J’ai donné quelques conseils, mais ils sont très imprévisibles. Ils sont très rapides et doués techniquement. »