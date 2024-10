Titulaire ce soir dans les buts du PSG, Gianluigi Donnarumma a réalisé de nouvelles parades importantes mais ne peut rien sur le but niçois, le ballon étant dévié au préalable. À l’issue du match contre Nice, le portier a regretté les erreurs effectuées en première mi-temps par son équipe.

Après son match compliqué sur la pelouse d’Arsenal mardi, Gianluigi Donnarumma était de nouveau titulaire dans les buts du PSG ce soir à Nice. Dans cette rencontre, le portier italien a encore une fois réalisé des parades précieuses et spectaculaires. Sur le but niçois, même s’il touche le ballon, il ne peut pas faire mieux, Nuno Mendes déviant la balle sur la frappe d’Abdi. À l’issue de la rencontre, en zone mixte, Gianluigi Donnarumma n’a pas voulu s’inquiéter malgré la perte de la première place de Ligue 1 au profit de Monaco.

« Si on joue comme en seconde période, on va faire de très bons matches »

« La première période n’était pas bien, il faut qu’on fasse mieux. Il faut améliorer ça car c’est très important. On a été mieux en seconde période. Puis on a encore pris un but donc je suis très énervé pour ça, il faut être plus agressifs, lance le numéro 1 du PSG dans des propos relayés par L’Equipe. Les critiques ne me touchent pas, je suis préparé pour ça, je suis content de moi et de travailler avec cette équipe […] La fin du Championnat est encore loin, ce n’est pas grave de ne pas être premiers, on va s’améliorer. On a fait beaucoup d’erreurs en première période mais si on joue comme en seconde période, on va faire de très bons matches. »

« Nous sommes énervés après notre première mi-temps »

Pour PSG TV, Gianluigi Donnarumma a aussi pointé du doigt la mauvaise première période de son équipe. « Nous avons raté notre première mi-temps. En deuxième mi-temps, on fait les choses différemment et on les fait bien. C’est dommage, cette première période. Pour moi, c’est la clé du match de ce soir, mais l’équipe a bien réagi, on a fait une bonne deuxième mi-temps. Ce soir, l’équipe est venue ici pour chercher la victoire, pour gagner, et nous sommes énervés après notre première mi-temps. Nous allons améliorer cela. On va améliorer l’approche et l’entame du match, et c’est dommage. »