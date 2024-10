De retour de blessure, Gianlugi Donnarumma devrait être titulaire ce soir avec le PSG contre Arsenal. Avant la rencontre, le portier italien s’est confié sur son amour pour le club.

Arrivé au PSG à l’été 2021, Gianluigi Donnarumma a d’abord partagé les cages du club de la capitale avec Keylor Navas avant de devenir le titulaire indiscutable dans les cages parisiennes. L’international italien, grâce à ses performances sur le terrain, est devenu l’un des joueurs préférés des supporters du PSG. Dans une interview accordée à l’UEFA, le portier a évoqué sa fierté de pouvoir jouer dans un club comme le PSG.

« Je suis heureux et j’espère rester ici de nombreuses années »

« Le changement vous sort un peu de votre zone de confort. Mais la vérité, c’est qu’ici, on m’a toujours cherché, on m’a toujours voulu, on m’a fait sentir chez moi dès le premier jour. Je me sens vraiment bien ici et les supporters m’adorent. Je me donne toujours à fond sur le terrain. Ensuite, il y a un environnement vraiment familier. Le club y travaille beaucoup. Il s’efforce de créer un groupe non seulement au sein de l’équipe, mais aussi à l’extérieur. Ceux qui travaillent ici. J’ai vraiment un groupe très sympa, très familier et c’est important. Et puis porter le maillot du PSG, c’est quelque chose d’incroyable. Un club comme le Paris Saint-Germain vous apporte beaucoup. Je suis heureux et j’espère rester ici de nombreuses années, marquer l’histoire, atteindre mon objectif de rejoindre Marquinhos qui a fait tant d’années. J’espère vraiment être à la hauteur, être un leader et aussi donner un coup de main aux nouveaux qui vont arriver. »

« La Ligue des champions ? Il ne faut surtout pas que ce soit une obsession »

Le gardien du PSG s’est ensuite penché sur la Ligue des champions. « Gagner la Ligue des champions signifierait beaucoup, mais comme nous nous le disons souvent ici dans le vestiaire, il ne faut surtout pas que ce soit une obsession. Cela ne sert à rien. Il faut arriver calmement aux matches, sans trop de pression. Jouer au football, c’est sûrement ce qui fera le plus de bien à la fin. La pression ne mène nulle part. Nous devons penser match par match puis normalement, le mieux serait d’atteindre le sommet dans ce tournoi. Mais nous devons penser match après match, et à la fin, les objectifs viendront. Ce sont tous des très bons matches cette année. Nous vivons pour cela, nous vivons pour vivre ce genre de pression, ce genre de matches, nous faisons ce travail pour ça. Et cela doit être une force pour nous. Cela doit nous donner une grande force et nous ne devons certainement pas avoir peur de qui que ce soit. Nous devons profiter de ces matches. Les vivre. Ces émotions sont très belles et elles nous mèneront loin. »