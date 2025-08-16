Donnarumma présent à l’entraînement du PSG

Sur le départ, Gianluigi Donnarumma s’est entraîné avec le groupe du PSG ce vendredi en attendant de trouver un nouveau point de chute.

L’aventure de Gianluigi Donnarumma au PSG prendra fin dans les jours à venir. Incapable de trouver un terrain d’entente pour prolonger son contrat avec les Rouge & Bleu, l’Italien de 26 ans a vu le club parisien miser sur Lucas Chevalier comme portier numéro un. Une décision qui a précipité la fin d’aventure entre les deux parties. Absent du groupe pour disputer la Supercoupe d’Europe contre Tottenham, l’ancien Milanais a annoncé son départ en début de semaine via ses réseaux sociaux. Désormais, il doit patienter pour trouver sa future destination.

Donnarumma présent au Campus PSG

En attendant, Gianluigi Donnarumma a retrouvé ses coéquipiers au Campus PSG ce vendredi lors de la séance d’entraînement, comme le rapporte L’Equipe. « Il n’a pas encore dit au revoir à ses coéquipiers. Il était avec eux, vendredi, à l’entraînement, au Campus de Poissy, en attendant que son transfert se décante. » Annoncé comme un prétendant pour l’accueillir, Manchester United s’est retiré de la course, n’arrivant pas à faire partir André Onana. Mais le futur ex-portier parisien semble toujours plus proche de Manchester City. Le portier Ederson ne figure pas dans le groupe des Skyblues pour affronter Wolverhampton ce samedi après-midi. « Apparemment, il est blessé. Ederson n’est pas venu me voir pour me dire qu’il voulait partir, ou qu’il avait une offre. Je travaille avec tous les joueurs qui sont là, mais ce qui va arriver, personne ne peut le savoir… », a déclaré le coach Pep Guardiola en conférence de presse. Depuis quelques jours, le gardien brésilien est en contact avec Galatasaray. Son départ devrait permettre d’accélérer la venue de Gianluigi Donnarumma.