Donnarumma regrette le trop grand nombre de buts encaissés

Gianluigi Donnarumma a permis au PSG de repartir avec la victoire ce soir sur la pelouse d’Auxerre (1-2). Une victoire importante dans la course au titre. Au micro de Prime Video, le gardien parisien a regretté le fait que son équipe encaisse trop de buts cette saison.

« Après, on prend la victoire, c’est important »

« Le titre, c’est fait ? Oui, j’espère (rire!). C’était une victoire essentielle parce qu’elle est celle qui symbolise pratiquement le titre. On est contents. Ça a été très difficile ce soir. On prend trop de buts, c’est un peu énervant parfois. Il va falloir s’améliorer là-dessus. Ça a été dur avec le public ici ce soir. Il faut qu’on prenne vraiment beaucoup moins de buts. Comment expliquer la perte de contrôle du match ? C’est difficile de le dire. On a bien commencé, avec les deux buts. On a commencé à baisser d’intensité et on a joué trop facilement notamment au niveau des passes. Après on prend un but comme ça et ça complique vraiment toutes les choses. Après, on prend la victoire, c’est important, et on a la main sur le titre. »