Donnarumma, Safonov… quel avenir pour les deux gardiens du PSG ?

Avec l’arrivée de Lucas Chevalier, la hiérarchie des gardiens de but au PSG va connaître un chamboulement. Des départs sont espérés.

Le PSG compte actuellement dans son effectif de nombreux gardiens. En plus de Gianluigi Donnarumma, Matvey Safonov et Arnau Tenas, les Rouge & Bleu ont recruté deux nouveaux portiers durant cette période des transferts : Renato Marin et Lucas Chevalier. Si l’international français sera propulsé directement comme le portier numéro un, selon la volonté de Luis Enrique, la hiérarchie des gardiens connaîtra des modifications pour la saison 2025-2026.

Donnarumma ne partira pas pour faire plaisir à la direction du PSG

Comme le rapporte RMC Sport, Gianluigi Donnarumma a conscience des signaux qui lui sont envoyés depuis la reprise de l’entraînement mercredi. L’international italien est invité à quitter le club, lui dont le contrat prend fin en juin 2026. Dans l’entourage du joueur, on met en avant son professionnalisme et on fait aussi comprendre que l’idée d’un départ n’est pas écartée. « Mais Gianluigi Donnarumma ne partira que s’il trouve un projet intéressant. Dans le cas contraire, il honorera sa dernière année de contrat. Avec un message: il ne partira pas pour faire plaisir à la direction du PSG. » Étant le premier à être mis au courant de l’intérêt des champions d’Europe pour Lucas Chevalier, l’ancien Milanais n’a pas été surpris de voir l’opération aller à son terme, précise RMC. Mais, « le PSG veut toutefois s’éviter un nouveau psychodrame avec ses gardiens. Les concurrences entre Kevin Trapp et Alphonse Areola puis entre Donnarumma et Keylor Navas, c’est à dire entre deux gardiens potentiellement numéro 1, ont laissé des traces et Paris ne souhaite pas revivre une situation similaire. »

Concernant Matvey Safonov, l’arrivée de l’Ukrainien Illya Zabarnyi pourrait entraîner une incertitude autour de son avenir. À cela s’ajoute le flou autour de Gianluigi Donnarumma, qui pourrait le faire reculer d’un cran dans la hiérarchie des gardiens. Mais selon les informations de L’Equipe, l’international russe écarte l’idée d’un départ à ce jour, « dans un cadre qu’il apprécie particulièrement et dont aujourd’hui, il a appris les codes (avec un niveau de français très correct). » Cependant, si la situation de l’Italien ne se décante pas, il est difficile d’imagine Matvey Safonov se contenter d’un statut de troisième gardien. « Sur le plan sportif mais pas seulement, le chantier ouvert au poste de gardien sera brûlant dans les jours à venir », conclut le quotidien sportif.