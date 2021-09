Un immense sommet européen se prépare. Le PSG reçoit – au Parc des Princes – ce mardi Manchester City dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des Champions (21h sur Canal Plus). Avec les très probables retours de Lionel Messi et Marco Verratti dans le groupe, les Parisiens voudront aligner l’équipe la plus compétitive pour empocher les trois points de la victoire.

Si l’Argentin a de très grande chance de démarrer cette affiche, la surprise pourrait venir des cages. En effet selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio, Gianluigi Donnarumma devrait être titulaire contre les Cityzens ce mardi. Le portier italien, vainqueur du dernier Euro, n’a disputé que deux matches depuis le début de la saison et n’avait pas démarré la rencontre contre Bruges lors de la première journée (1-1).

Toujours du côté des médias transalpins, Fabrizio Romano annonce de son côté que le portier de la Squadra Azzura pourrait désormais être le titulaire pour toutes les rencontres européennes. Le journaliste rajoute que « Donnarumma serait ‘heureux’ à Paris malgré les rumeurs. Il s’attendait à être en concurrence avec Navas et il respecte ‘Keylor’ – mais il sait que le PSG compte sur lui pour l’avenir. » Ce dernier dément donc toutes les rumeurs sorties plus tôt sur le portier international italien.