Donnarumma sur son avenir au PSG : « On avance, on avance »

À la veille du match de Coupe du monde des clubs face à Botafogo, le portier du PSG, Gianluigi Donnarumma, s’est présenté devant les médias et a notamment été questionné sur son avenir.

Protagoniste majeur du parcours du PSG en Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma cristallise les attentions depuis quelques semaines. À un an de la fin de son contrat, en juin 2026, le portier de 26 ans n’a toujours pas prolongé son bail avec les champions d’Europe. De quoi jeter un flou sur son avenir. Pourtant, le joueur lui-même et son agent poussent pour une prolongation de contrat chez les Rouge & Bleu, mais les discussions n’ont pas encore abouti. À la veille du match face à Botafogo (vendredi à 3h du matin, heure française), dans le cadre de la 2e journée de phase de groupes de la Coupe du monde des clubs, l’Italien s’est présenté devant les médias et a notamment évoqué son avenir, dans des propos rapportés par L’Equipe.

À lire aussi : Les joueurs du PSG se confient avant d’affronter Botafogo

Son avenir

« On avance, on avance (sourire). Mon agent (Enzo Raiola) parle avec le club. Moi, je suis concentré sur le match, sur le trophée. Mais il n’y a pas de problème. »

Un Donnarumma transfiguré depuis sa blessure au visage

« Je ne sais pas (rires). Je donne toujours le maximum pour ce club. Il m’a tout donné. Jouer pour le PSG, c’est incroyable donc je suis toujours à 100 % pour le club et les supporters. »

Un groupe qui a toujours faim de titres

« Il faut continuer, garder le cap. On veut tous des victoires et des titres. C’est important pour cette compétition et la saison prochaine. »

Comment occupe-t-il son temps libre à Los Angeles ?

« On fait un peu de shopping (il rigole), on va tous ensemble à la plage ou à la piscine. C’est très joli ici, j’aime beaucoup Los Angeles, Newport. Il y a beaucoup de plages. C’est important pour nous d’avoir du temps libre, merci au coach, à la direction. Cela nous permet de nous relaxer, d’être ensemble en dehors de l’entraînement et c’est aussi important pour gagner (…) On est une équipe jeune qui va dans la même direction. On s’entend tous bien, on aime jouer ensemble. On joue à la PlayStation, au billard. Ce sont des moments importants pour constituer une grande équipe, pour moi c’est la clé principale pour gagner des trophées. »

🚨 Gigio Donnarumma plutôt rassurant sur les négociations de sa prolongation via @IliesPeeters : "Mon avenir ? C’est mon agent qui parle avec le club. Moi je suis concentré sur le match qui arrive…Mais on n’a PAS DE PROBLÈME !" ⏳🤝 pic.twitter.com/Tuk8VYZJmM — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 18, 2025