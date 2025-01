Donnarumma : « Tout le monde a beaucoup de confiance »

Titulaire dans les buts du PSG contre Saint-Étienne (2-1), Gianluigi Donnarumma a souligné la belle performance collective de son équipe contre les Verts.

Après avoir retrouvé les buts du PSG lors du Trophée des champions remporté contre l’AS Monaco dimanche dernier (1-0), Gianluigi Donnarumma enchaînait ce dimanche soir avec la rencontre entre le PSG et l’AS Saint-Etienne en clôture de la 17e journée de Ligue 1. S’il a peu été sollicité lors de cette rencontre, il est tout de même été fautif sur le but encaissé par les Parisiens sur la pelouse du Parc des Princes ce soir. L’international italien a mal positionné son mur et était un peu trop décalé pour pouvoir intervenir sur la frappe de Zuriko Davitashvili.

« Il faut gagner beaucoup de matches, mais penser match après match »

À l’issue de la rencontre, le gardien italien a tenu à souligner la belle performance de son équipe ce dimanche soir avant de se projeter sur l’intense calendrier qui arrive pour les joueurs du PSG dans les prochaines semaines. « C’est important de continuer comme ça. Les premières minutes de match n’étaient pas très bonnes, mais après, je pense que tout le monde a fait un très bon match. Tout le monde a beaucoup de confiance, moi aussi, lance le portier au micro de PSG TV. Il faut gagner beaucoup de matches, mais penser match après match. Et maintenant, on va penser à la Coupe de France, après au championnat, et encore après à Manchester City. C’est notre objectif. »