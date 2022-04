Gianluigi Donnarumma a de nouveau été fébrile (noté 5 par la rédaction de CS) ce dimanche soir sur la pelouse du Parc des Princes lors de la victoire du PSG contre Marseille (2-1). Le portier italien s’est loupé sur deux sorties aériennes, dont une qui a été punie par le but égalisateur de l’OM. À l’issue de la rencontre, il a tenu à dédier cette victoire aux supporters parisiens.

« Nous sommes très heureux d’avoir donné ce bonheur à nos supporters avec cette victoire ce soir. Nous savions que c’était important non seulement pour nous, mais pour tous nos supporters, donc nous sommes fiers d’avoir gagné ce match, lance le gardien pour PSG TV. Nous savions que ce serait difficile, mais nous avons décroché un bon résultat à la maison. Bien sûr, on veut tous apporter le dixième titre à Paris, on donne tout pour cet objectif dans les prochains matches. Nous devons jouer plus de matchs comme ce soir et ne pas nous compliquer la vie et gagner. Notre objectif pour la fin de saison ? Gagner tous les matches, gagner la Ligue1, vaincre et convaincre !«