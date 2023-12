Dortmund, Barcola, la conférence de presse de Luis Enrique

Le PSG s’est imposé hier soir contre Nantes (2-1) en Ligue 1. Luis Enrique estime que cette rencontre sert de préparation au match contre Dortmund.

Mercredi soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG se déplace sur la pelouse de Dortmund dans le cadre de la dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Deuxième de son groupe, le club de la capitale peut s’offrir la première place en s’imposant contre les Allemands. Hier soir, les Parisiens ont préparé de la meilleure des manières la rencontre face au BVB, même si le match n’a pas été de bonne facture, en s’imposant contre Nantes pour le compte de la quinzième journée de Ligue 1. Présent en conférence d’après-match, Luis Enrique a estimé que cette rencontre avait servi de préparation au match contre Dortmund. Il a également encensé Bradley Barcola, buteur pour la première fois avec le PSG contre les Nantais, dans des propos relayés par Le Parisien.

Une bonne répétition avant la Ligue des champions ?

« Il me semble, avant ce match de mercredi, un grand match, que nous étions suffisamment bien pour gagner. C’était serré. Nantes a bien défendu, a bien fermé nos possibilités. Ce match renforce notre chemin en Ligue 1 et sert de préparation à la Ligue des champions.«

« Notre vie est en jeu à Dortmund » a dit Randal Kolo Muani. Êtes-vous d’accord ?

« Le football, c’est joli. Parler ainsi de vie ou de mort, on va attendre. C’est un grand match comme un huitième de finale. On dépend de nous-mêmes. Si on gagne, on n’aura pas besoin d’allumer la télévision pour savoir ce qu’il s’est passé dans l’autre match. »

🚨🗣️ "Dortmund ? C’est une finale qui nous attend !" Randal Kolo Muani en Zone Mixte



📹 @CanalSupporters | @Val_Devillaire pic.twitter.com/udOgcOCJj5 — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 9, 2023

Mbappé placé en pointe

« Non. Il n’a pas joué au centre mais partout et comme d’habitude. Il a la liberté d’aller au centre, sur les côtés, de jouer entre les lignes. Comme dans les autres matchs. Il doit répondre à certaines tâches défensives également mais il a une totale liberté en attaque. Son rôle est le même qu’aux autres matchs : li – ber – té. C’est le même rôle pour Kylian Mbappé à tous les matches. Je le répète parce que ce n’est pas exact qu’il évolue dans l’axe.«

L’animation offensive sans Dembélé

« Il ne peut pas jouer mercredi. J’ai voulu voir d’autres synergies existantes avec les joueurs présents. Je voulais voir Bradley Barcola, voir Marquinhos également. Certains ont peut-être plus joué que prévu. On peut répondre à certains objectifs. Mais Ousmane Dembélé est unique, c’est certain.«

Le match de Bradley Barcola

« C’est un pari très clair quand on va chercher un joueur aussi jeune, qui appartient à la sélection des moins de 23 ans. On l’aime beaucoup, il a déjà pas mal de minutes avec nous. Nous aimons donner de la confiance aux jeunes en leur donnant du temps de jeu. Il a été superbe. Il a été le plus décisif des joueurs dans les un contre un, il a fait un match très important et a marqué un but exceptionnel. Je suis très content pour lui. Mais il n’y a rien de nouveau. »