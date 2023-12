Dortmund / PSG : Annoncez votre pronostic

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1), le PSG joue son avenir européen sur la pelouse du Borussia Dortmund à l’occasion de la dernière journée de Ligue des champions.

Le PSG joue très gros ce mercredi soir pour son dernier match de groupe de Ligue des champions. Assuré d’avoir un avenir européen au printemps prochain, les Rouge & Bleu voudront à tout prix éviter la Ligue Europa. Et pour éviter ce scénario, le plus simple sera de gagner au Signal Iduna Park face au Borussia Dortmund. Un succès offrirait aux Parisiens une première place du groupe. Sinon, la qualification dépendra du résultat de l’autre rencontre entre Newcastle et l’AC Milan. Pour ce match face au BVB, Luis Enrique devra composer sans Ousmane Dembélé, suspendu, Gonçalo Ramos, forfait de dernière minute pour syndrome grippal, et des absents habituels Keylor Navas, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes et Fabian Ruiz.

🔴 Les différents scénarios du PSG pour son avenir en Coupe d’Europe :



🥇 1 scénario pour terminer 1er de la poule

🥈 3 scénarios pour terminer 2e de la poule

🥉 3 scénarios pour terminer en Europa League



🗣️ Votre feeling à quelques heures de ce bouillant BVB / PSG ?! pic.twitter.com/Es3e1owrOX — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 13, 2023

Mais, le technicien espagnol pourra s’appuyer sur Marquinhos et Warren Zaïre-Emery, qui ont effectué leur retour à la compétition le week-end dernier, et surtout Kylian Mbappé, à la recherche de son match référence en C1 cette saison. Et à quelques heures de cette rencontre face au Borussia Dortmund, comment sentez-vous cette rencontre capitale pour l’avenir européen du PSG ? Annoncez votre pronostic dans l’espace commentaires. Samedi dernier, le PSG s’était imposé au Parc des Princes face au FC Nantes (2-1), à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1. Un résultat annoncé ici par Mei. Bravo à lui !!!