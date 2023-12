Dortmund / PSG : le onze combiné de la rédaction

Ce soir, le Paris Saint-Germain joue sa qualification en Ligue des Champions face à Dortmund. Pour l’occasion, Canal Supporters vous propose son onze combiné entre les deux clubs à l’honneur.

À quelques heures du coup d’envoi entre Dortmund et le Paris Saint-Germain pour le compte de la sixième journée de Ligue des Champions, la tension monte pour arracher la première place du classement du groupe F. Les hommes de Luis Enrique doivent aller chercher les trois points pour se qualifier sans se soucier du résultat de la rencontre entre l’AC Milan et Newcastle. Pour préparer la rencontre, Canal Supporters propose son onze combiné des deux équipes. Les dilemmes entre les joueurs ont été réalisé avec les compositions probables.

Une défense pleine d’expérience

Mine de rien, le poste de gardien de but se montre l’un des choix les plus difficiles. Face à la très bonne saison de Gregor Kobel, le portier du PSG doit compter sur son expérience et ses excellentes performances depuis le début de saison pour prendre la place de titulaire. En défense centrale, la charnière se compose d’un joueur de chaque club. Évidemment, le capitaine parisien, Marquinhos tient sa place sur le terrain. À ses côtés, Milan Skriniar, en difficulté physiquement, laisse sa place à l’expérimenté Mats Hummels. Sur les côtés, les joueurs de Dortmund, Marius Wolf et Ramy Bensebaini ne sont pas de taille face à Achraf Hakimi et Lucas Hernandez.

Un PSG en difficulté au milieu

Au cœur du jeu, dans le milieu de terrain, le choix est plus difficile. Si le PSG montre des difficultés à prendre le dessus sur ses adversaires dans ce secteur, Warren Zaïre-Emery est devenu un indispensable. S’imposant comme une des plus grandes promesses du football actuel, le Titi Parisien est incontestablement titulaire dans ce milieu à trois. À ses côtés, Marco Reus occupe une position plus offensive pour faire la transition avec la ligne d’attaque. Enfin, pour compléter le trio, le choix se profil entre Vitinha, Manuel Ugarte ou Marcel Sabitzer. En prenant en compte les formes actuelles, c’est bien le dernier nommé qui inscrit son nom dans le onze de départ. Ancien joueur du RB Leipzig et du Bayern Munich, le numéro 20 du BVB offre un certain équilibre que ne retrouve pas les milieux du PSG.

Une jeune attaque

En attaque, le Paris Saint-Germain l’emporte aussi. Au poste pour poste, il n’y a pas vraiment de discussion autour du poste du numéro 9, Kylian Mbappé ne mange pas à la même table de Niclas Fulkrug et prend naturellement la pointe de l’attaque. À sa gauche, dilemme de jeunesse entre Bradley Barcola et Jamie Bynoe-Gitens. Grâce à son début de saison et ses excellentes entrées c’est l’international français qui prend l’avantage et se greffe dans notre onze. Enfin, sur la gauche, honneur au BVB. Si Ousmane Dembélé, suspendu, ne peut pas entrer dans la décision, c’est Julian Brandt qui s’impose face à Kang-In Lee.

Le onze combiné :