En ces périodes tumultueuses nous vous donnons deux rendez-vous à suivre en direct. A 14h30, Mauricio Pochettino tiendra une conférence de presse d’avant-match (quart de finale de la Coupe de France demain contre Angers au Parc des Princes). L’entraineur du PSG sera questionné sur la Super League à n’en pas douter. Second rendez-vous : un Twitch/PSG à 19 heures pour faire un point sur la Super League, les mesures de rétorsion de l’UEFA, la position du PSG, l’actualité sportive Rouge & Bleu, et un J-8 avant le match contre Manchester City (s’il se confirme…). Vous pouvez d’ores et déjà vous abonner au compte Twitch de Canal Supporters si ce n’est pas encore fait : https://www.twitch.tv/canalsupporters On se dit à tout à l’heure !