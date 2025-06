Doué après PSG / Botafogo : « On est très très déçu ce soir »

Pour son deuxième match de la phase de poules de la Coupe du monde des clubs, le PSG s’est incliné contre Botafogo (0-1). Désiré Doué a regretté le manque d’efficacité du PSG.

Le PSG pouvait se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs en cas de victoire contre Botafogo. Mais dans un match dans lequel il a eu la maîtrise, le PSG a été maladroit et n’a pas réussi à concrétiser ses occasions. De son côté, le club brésilien a eu une occasion et a réussi à tromper Gianluigi Donnarumma. Avec cette défaite (0-1), le PSG devra aller chercher sa qualification lundi soir contre Seattle. Étincelant ces derniers mois, Désiré Doué a été plus en difficulté contre Botafogo. Au micro de DAZN, l’international français n’a pas caché sa frustration après ce revers.

« On n’a pas été efficace »

« On est déçu. On a perdu, ce n’était pas ce que l’on voulait. On est très très déçu ce soir. On n’a pas été efficace. On a eu beaucoup de situations, beaucoup d’actions. Eux, ils ont eu deux ou trois tirs et ils ont marqué. Ils ont été très très efficaces devant notre but. Nous, on ne l’a pas été ce soir. On savait que c’était une équipe très agressive. On regarde les vidéos, on analyse tous les adversaires. On a mis de l’intensité dans les duels, on a aussi haussé notre niveau de jeu, mais c’est l’efficacité qui a pêché ce soir. Qu’est-ce qui va servir de ce match ? Rebondir. Toutes les grandes équipes doivent aussi passer par des défaites comme ça. Rien n’est joué, rien n’est fini. On a un prochain match à jouer et on va aller le gagner. »