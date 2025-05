Doué : « C’est juste magnifique, c’est dingue et je suis trop heureux »

Le PSG entre dans la légende. Vainqueur de sa première Ligue des champions après un festival face à l’Inter (5-0), le club parisien marque l’histoire.

Ce samedi 31 mai 2025 marquera à vie le PSG, ses supporters et le football français. Dans une finale de Ligue des champions totalement maîtrisée et historique face à l’Inter (5-0), le club parisien a enfin atteint son objectif ultime des dernières années. Auteur d’une finale époustouflante à 19 ans, Désiré Doué – auteur d’un doublé et d’une passe décisive – a exprimé sa joie au micro de Canal Plus: « Je n’ai pas les mots, mais merci le Parc, merci Paris, on l’a fait les gars, on a écrit l’histoire. Allez Paris, c’est incroyable. C’est un rêve qui devient réalité, je n’ai pas les mots, merci à toute l’équipe, tous les joueurs… C’est juste magnifique, c’est dingue et je suis trop heureux. »