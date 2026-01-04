Doué : « C’était important de gagner, on débute bien l’année »

En clôture de la dix-septième journée de Ligue 1, le PSG recevait le Paris FC. Dans le premier derby parisien, les Rouge & Bleu se sont imposés (2-1).

Pour son premier match de l’année 2026, le PSG avait le droit au premier derby parisien dans le cadre de la dix-septième journée de Ligue 1. Dans un match qu’il a totalement dominé face à un bloc bas, le PSG s’est imposé grâce à des buts de Désiré Doué et Ousmane Dembélé, dont la frappe a été déviée dans ses propres buts par Mbow. Dans une fin de match un peu brouillonne, le PSG a finalement tenu sa victoire pour revenir à un point de Lens en tête (2-1). Au micro de Ligue 1 +, Désiré Doué, élu homme du match, est revenu sur cette victoire des Rouge & Bleu.

« On a fait un très bon match ce soir »

« C’était important de gagner ce soir. On a mis les ingrédients pour. On a fait un très bon match ce soir. On a été solide défensivement. On s’est pris un but, on s’en veut un peu. Mais, franchement, dans l’ensemble, on a fait de très bonnes choses et collectivement on a remporté ce match, c’est super. On débute bien l’année. »