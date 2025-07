Doué : « C’était très important pour nous de remporter ce match »

Désiré Doué a permis au PSG d’ouvrir le score contre le Bayern Munich en quart de finale de la Coupe du monde des clubs. L’attaquant s’est réjoui de ce succès.

Titulaire en faux numéro 9 contre le Bayern Munich, Désiré Doué a été l’un des parisiens les plus dangereux lors de ce quart de finale de Coupe du monde des clubs contre les Bavarois. Replacé sur le côté en seconde période, l’international français a ouvert le score après une très belle action d’Achraf Hakimi dans la surface. Au micro de DAZN, le numéro 14 du PSG a évoqué la victoire avant de parler de sa polyvalence.

« Aujourd’hui, j’ai marqué, j’ai aidé l’équipe, c’est aussi ça mon rôle d’attaquant »

« C’était très important pour nous de remporter ce match. Les quarts de finale sont toujours des matches difficiles à jouer. Pour accéder à la demi-finale, il fallait battre le Bayern et c’est ce que l’on a fait aujourd’hui. On est très content. Ça me fait quoi d’être impactant dans ce match ? C’est très important d’aider l’équipe. Sur les derniers matches, je n’avais pas marqué, même si j’essaye d’apporter le mieux possible à l’équipe à chaque match. Si ce n’est pas par les buts, c’est par les efforts défensifs, les courses, les passes, créer du danger. Aujourd’hui, j’ai marqué, j’ai aidé l’équipe, c’est aussi ça mon rôle d’attaquant et je suis très content. Sa polyvalence ? Le coach fait ses choix. S’il décide de me mettre en neuf, je joue en neuf, s’il décide de me mettre à droite, je joue à droite, à gauche. C’est lui qui décide, on doit s’adapter sur le terrain. Je sais que je peux jouer à tous ces postes-là. Dès que je suis sur le terrain, je suis très content. Mon objectif, c’est d’apporter à l’équipe, d’être le plus performant possible et dans ce genre de match, de marquer et de faire gagner mon équipe. »