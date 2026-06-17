Doué, Dembélé… Les notes des joueurs du PSG après France / Sénégal

Titulaires lors de la victoire de l’équipe de France face au Sénégal (3-1), Désiré Doué et Ousmane Dembélé n’ont pas marqué de points dans cette rencontre.

Ce mardi soir, l’équipe de France faisait son entrée en lice dans la Coupe du monde 2026. Face au Sénégal, Didier Deschamps avait décidé d’aligner d’entrée deux joueurs du PSG : Désiré Doué et Ousmane Dembélé. Dans le quatuor offensif des Bleus, les deux Parisiens ont souffert, comme l’ensemble de leurs coéquipiers, lors du premier acte. Si Désiré Doué s’est montré plus en vue en seconde période, le repositionnement d’Ousmane Dembélé dans le couloir droit n’a pas porté ses fruits. Et le Ballon d’or 2025 n’est pas épargné par les médias français après la rencontre.

Désiré Doué (5/10, L’Equipe) : Lorsqu’il est dans son registre, à percuter intérieur balle au pied, il est dangereux, à l’image de ses deux frappes (47e, 74e). Mais il peut aussi se compliquer la vie, comme ce fut le cas parfois en première période. Il a basculé à droite après l’entrée de Barcola (80e).

(5/10, L’Equipe) : Lorsqu’il est dans son registre, à percuter intérieur balle au pied, il est dangereux, à l’image de ses deux frappes (47e, 74e). Mais il peut aussi se compliquer la vie, comme ce fut le cas parfois en première période. Il a basculé à droite après l’entrée de Barcola (80e). Désiré Doué (4,5/10, Le Parisien ) : Sur son aile gauche, l’attaquant parisien a longtemps peiné à faire la différence. Même dans les situations de un-contre-un, où il se montre habituellement redoutable et incisif, le numéro 20 est resté en deçà des attentes. Plus en vue après la pause, il déclenche une frappe qui ne trouve pas le cadre (47e), avant de buter sur Mendy à la 74e.

(4,5/10, ) : Sur son aile gauche, l’attaquant parisien a longtemps peiné à faire la différence. Même dans les situations de un-contre-un, où il se montre habituellement redoutable et incisif, le numéro 20 est resté en deçà des attentes. Plus en vue après la pause, il déclenche une frappe qui ne trouve pas le cadre (47e), avant de buter sur Mendy à la 74e. Désiré Doué (5/10, RMC Sport) : Après une première période compliquée il a été plus entreprenant. Irréprochable sur son investissement, il doit améliorer sa connexion aux autres attaquants.

Ousmane Dembélé (4/10, L’Equipe) : Dans l’axe, il a été celui qui a amené le plus de fluidité dans le jeu en première mi-temps. Mais son passage à droite à la pause a coïncidé avec sa disparition, alors que les Français enchaînaient des temps forts. Ce n’est pas un hasard s’il a été le premier à sortir alors qu’il n’avait frappé qu’une seule fois au but, le plus faible total parmi les joueurs offensifs

(4/10, L’Equipe) : Dans l’axe, il a été celui qui a amené le plus de fluidité dans le jeu en première mi-temps. Mais son passage à droite à la pause a coïncidé avec sa disparition, alors que les Français enchaînaient des temps forts. Ce n’est pas un hasard s’il a été le premier à sortir alors qu’il n’avait frappé qu’une seule fois au but, le plus faible total parmi les joueurs offensifs Ousmane Dembélé (4/10, Le Parisien) : Plutôt intéressant en première période dans sa position de meneur de jeu, le Ballon d’or a su trouver des décalages qui auraient pu faire mouche si ses coéquipiers avaient fait preuve d’un peu plus de justesse. On ne l’a pas vu pour autant en position de frappe, et il n’a pas été en mesure d’élever son niveau après la pause.

(4/10, Le Parisien) : Plutôt intéressant en première période dans sa position de meneur de jeu, le Ballon d’or a su trouver des décalages qui auraient pu faire mouche si ses coéquipiers avaient fait preuve d’un peu plus de justesse. On ne l’a pas vu pour autant en position de frappe, et il n’a pas été en mesure d’élever son niveau après la pause. Ousmane Dembélé (4/10, RMC Sport) : Le Ballon d’or a eu beaucoup de mal à exister en première période où il était au milieu. Il a souvent donné l’impression de manquer de repères. Malgré son repositionnement à droite, il n’a pas su être plus influent en deuxième période.

Retour des Bleus à leur hôtel à Boston après la victoire face au Sénégal 🙌💙 pic.twitter.com/NjXyy8Hotl — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 17, 2026