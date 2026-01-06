Doué, Dembélé, Zaïre-Emery… Les chiffres après PSG / PFC

Dimanche soir, le PSG s’est imposé contre le Paris FC lors du premier derby parisien de la saison. Petit retour en chiffres autour de cette affiche de la 17e journée de Ligue 1.

Pour son retour à la compétition, le PSG recevait – au Parc des Princes – le Paris FC en clôture de la dix-septième journée de Ligue 1 dimanche soir. Les joueurs de Luis Enrique se sont imposés dans le derby parisien (2-1) pour rester au contact du leader, Lens. Premier buteur du match, Désiré Doué a marqué son troisième but sur ses quatre derniers matches de Ligue 1. Le club de la capitale aime faire trembler les filets au Parc des Princes puisqu’il reste sur 41 matches avec au moins un but sur sa pelouse, un record, comme le rapporte le PSG sur son site internet. Deuxième buteur du PSG, Ousmane Dembélé est désormais impliqué sur quatre buts lors de ses quatre derniers matches toutes compétitions confondues avec les Rouge & Bleu.

A lire aussi : Ousmane Dembélé : « Le Ballon d’Or ? Je savais que j’allais le gagner »

Warren Zaïre-Emery, un passeur généreux

Passeur décisif pour Désiré Doué, Fabian Ruiz a délivré sa 24e passe décisive sous le maillot du PSG. L’international espagnol est impliqué sur 40 buts depuis son arrivée durant l’été 2022. Enfin, Warren Zaïre-Emery, qui performe au poste de latéral droit, a aussi été décisif lors du derby parisien avec une passe décisive pour Ousmane Dembélé. Le titi parisien a délivré sa septième offrande en Ligue 1 depuis ses débuts en professionnel. Ses sept passes décisives en championnat ont la particularité d’avoir servi sept joueurs différents. Marco Asensio, Achraf Hakimi, Bradley Barcola, Lee Kang-In, Senny Mayulu, Désiré Doué, et Ousmane Dembélé.