Doué : « Enrique ? Il fait de l’équipe une vraie équipe soudée »

Désiré Doué s’est fait une place dans le onze de départ du PSG depuis plusieurs semaines. Le numéro 14 parisien a encensé son coach, Luis Enrique.

Arrivé l’été dernier au PSG, Désiré Doué a eu un peu de mal à ses débuts sous le maillot des Rouge & Bleu. Mais depuis plusieurs semaines, il est pratiquement un titulaire indiscutable et fait partie des meilleurs joueurs du club de la capitale. Dans les chiffres, l’ancien Rennais a disputé 32 matches toutes compétitions confondues (17 titularisations, 1614 minutes de temps de jeu) pour cinq buts et neuf passes décisives. Voulu par Luis Enrique l’été dernier, Désiré Doué s’est montré dithyrambique sur son entraîneur.

L’un des meilleurs entraîneurs au monde pour lui

« L’un des meilleurs entraîneurs au monde ? Oui, pour moi, c’est le cas. Il fait de l’équipe une vraie équipe soudée, avec un état d’esprit extraordinaire, lance le joueur du PSG dans un extrait de son interview accordée à Télefoot qui passera en intégralité dimanche matin. Un conseil à retenir de lui ? Grandir le terrain (rire). Ça, c’est son expression. Parce que quand je suis arrivé, j’allais souvent trop vers le ballon. Et il me disait tout le temps : « Des, grandis le terrain, grandis le terrain. » Et ça, ça m’a marqué. »