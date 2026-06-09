Doué entreprenant, Dembélé discret, les notes des joueurs du PSG après France / Irlande du Nord

Hier soir, l’équipe de France jouait son dernier match de préparation contre l’Irlande du Nord. Deux joueurs du PSG jouaient, Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Le premier a été discret, le deuxième a brillé.

Après la fin de saison en club, la Coupe du monde va ouvrir ses portes le 11 juin. Seize joueurs du PSG vont participer à ce Mondial, dont cinq avec l’équipe de France (Doué, Dembélé, Zaïre-Emery, Hernandez, Barcola). Hier, les Bleus jouaient un dernier match de préparation contre l’Irlande du Nord. Pour cette rencontre, Didier Deschamps avait décidé de titulariser deux joueurs du PSG, Ousmane Dembélé et Désiré Doué, alors que Bradley Barcola est entré en jeu à l’heure de jeu en prenant la place de Désiré Doué. Positionné en position de numéro 10 derrière Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé a eu du mal à briller, touchant très peu de ballons (37). Dans L’Equipe, il a obtenu un 4. « Positionné dans l’axe, en soutien de Mbappé, le Parisien a eu une influence très limitée. Il est impliqué sur l’ouverture du score (son tir est contré) mais, dans l’ensemble, il aura été trop discret. » Le Parisien a été plus généreux avec un 5,5. « Laissé au repos face à la Côte d’Ivoire, le Ballon d’or a été aligné dans l’axe derrière son capitaine. On l’a d’abord peu vu, mais sa première tentative, contrée par la défense adverse, amène l’ouverture du score par Olise. »

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Désiré Doué, le plus percutant du quatuor offensif en première période

Titulaire dans le couloir gauche, Désiré Doué a été l’un des meilleurs joueurs de l’équipe de France contre l’Irlande du Nord. Le numéro 14 du PSG a été remuant sur son côté, étant impliqué sur le premier but des Bleus avec une passe pour Ousmane Dembélé qui a vu sa frappe contrée permettre à Michael Olise d’ouvrir le score. Dans L’Equipe et Le Parisien, il a obtenu un 6. « Le double champion d’Europe a été le premier à cadrer sur une frappe à ras de terre (9e). Son centre pour Dembélé est à l’origine du premier but d’Olise, et il saute intelligemment pour laisser le Bavarois doubler la mise (49e) », analyse le quotidien francilien. Pour le quotidien sportif : « Sans doute le plus percutant du quatuor offensif en première période même s’il n’a pas toujours fait les bons choix, comme lorsqu’il frappe au lieu de servir Mbappé (9e). Mais il a eu une grosse activité sur son côté et soulagé Hernandez défensivement. »