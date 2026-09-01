Dembélé, Doué et João Neves présents à l’entraînement du PSG

À quelques jours du choc face à l’AS Monaco, en ouverture de la 3e journée de Ligue 1, le PSG a enregistré trois retours à l’entraînement ce lundi.

Après avoir arraché deux matchs nuls sur les pelouses du Stade Rennais (2-2) et du LOSC (2-2), le PSG retrouvera le Parc des Princes cette semaine. Dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1, le club de la capitale recevra le leader, l’AS Monaco, ce vendredi soir (21h05 sur Ligue 1+). Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait pouvoir compter sur deux retours dans son groupe.

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Dembélé également de retour à l’entraînement

Laissé au repos la semaine passée, Ousmane Dembélé a retrouvé ses partenaires à l’entraînement lundi, comme l’a partagé le PSG sur son site internet. Malade et absent de dernière minute lors du déplacement dans le Nord le week-end dernier, João Neves était également présent au Campus PSG. De même pour Désiré Doué. Sorti à la pause face au LOSC, l’international français avait ressenti une gêne musculaire, comme l’avait annoncé Luis Enrique après la rencontre : « Un petit problème musculaire. Rien d’important, mais ce n’est pas une décision tactique ou technique. » Le Golden Boy 2025 sera donc apte pour la rencontre face au club du Rocher vendredi. Seule certitude à ce jour, l’absence de Nuno Mendes pour ce choc face à l’ASM. Exclu lors du Trophée des Champions face au RC Lens (0-1), le 16 août, le latéral gauche portugais va purger son troisième et dernier match de suspension.

La mise au point de Marquinhos sur l’équipe gagnante 😂 pic.twitter.com/ADvRD5Cekb — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 31, 2026