Doué finalement forfait pour le match France / Turquie

Victime d’une dent déchaussée lors de la défaite de la France face à l’Italie, Désiré Doué sera absent pour affronter la Turquie ce dimanche. Le joueur du PSG a ressenti une légère tension à l’ischio-jambier.

Désiré Doué aura vécu une trêve internationale de novembre difficile avec l’équipe de France. Titulaire face à l’Italie jeudi, l’attaquant du PSG n’a pas brillé et a surtout souffert d’une dent déchaussée après un coup de coude de Davide Frattesi. S’il a pu s’entraîner ces derniers jours avec un protège-dents, l’international français était toujours apte pour la rencontre face à la Turquie ce dimanche, comptant pour la dernière journée de la Ligue des nations.

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Légère tension à l’ischio-jambier pour Doué

Cependant, le Golden Boy 2025 ne participera pas à cette rencontre à Bordeaux. Comme le rapporte le journaliste de Téléfoot, Saber Desfarges, le joueur du PSG est absent pour une autre raison que sa dent déchaussée. En effet, Désiré Doué ne participera pas à cette rencontre après avoir ressenti une légère tension à l’ischio-jambier droit. Le joueur de 21 ans ne figure donc pas sur la feuille de match de cette rencontre. À noter que Senny Mayulu et Warren Zaïre-Emery débutent sur le banc face à la Turquie.

Le XI de la France : Maignan – Kumbedi, Jacquet, Konaté, Diouf – Da Cunha, Rabiot, Cherki – Barcola, Olise, Mbappé



Désiré Doué forfait pour France/Turquie. Petite tension à l’ischio droit, le Parisien ne pourra pas disputer la rencontre. #FRATUR — Saber Desfarges (@SaberDesfa) November 15, 2026