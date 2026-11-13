Doué, Godts, Ruiz… Les résultats des internationaux du PSG

Hier, huit joueurs du PSG étaient concernés par des matches avec leurs sélections nationales respectives. Retrouvez leurs résultats ci-dessous.

La deuxième trêve internationale de la saison 2026-2027 a ouvert ses portes en début de semaine. Hier, huit joueurs du PSG étaient concernés par des rencontres de sélections lors de cinq matches. Le bilan est de trois victoires pour deux défaites. Sur les huit, cinq d’entres eux étaient titulaires, deux sont entrés en jeu et un seul n’a pas joué du tout.

France – Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu

Hier soir, l’équipe de France se déplaçait en Italie dans le cadre de la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des nations. Leaders de leur groupe, les Bleus avait besoin d’un match nul au minimum pour s’assurer une qualification pour les quarts de finale. Dès la dixième minute, la France va réussir à ouvrir le score. Après une mauvaise relance de Gianluigi Donnarumma, Michael Olise intercepte le ballon, se défait de son défenseur et trompe l’ancien gardien du PSG. Auteur d’une bonne première mi-temps, la France va tout de même voir l’Italie égaliser un peu avant la demi-heure de jeu (1-1, 26e) avant de s’offrir une belle victoire grâce à deux buts en seconde période (1-3, 63e et 75e). Avec ce succès, les Italiens prennent la tête de la poules avec le même nombre de points que les Bleus. La France devra aller chercher sa qualification dimanche contre la Turquie. Pour ce choc, Zinédine Zidane avait décidé de titulariser un seul joueur du PSG, Désiré Doué. Il aura joué 77 minutes de jeu, avant d’être remplacé par Senny Mayulu, qui a honoré sa première sélection, sans réussir à se montrer dangereux, lui qui était aligné en faux numéro 9 mais qui a plus été sur le couloir gauche. Lors de ce match, il s’est fait une frayeur en voyant une de ses incisives se déchausser après un coup de coude de Davide Frattesi (69e). Warren Zaïre-Emery est, lui, resté sur le banc.

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Belgique – Mika Godts

Dans le même groupe que la France et l’Italie, la Belgique devait s’imposer contre la Turquie, qui a perdu ses quatre premiers matchs de la phase de groupes de la Ligue des nations, pour encore croire en une qualification en quarts de finale de la compétition. Pour cette rencontre contre les Turcs, Marc Van Bommel, le sélectionneur belge, avait décidé de laisser sur le banc au coup d’envoi, Mika Godts. Le numéro 22 du PSG est finalement entré en jeu à la 79e minute en remplacement de Jérémy Doku. Dans cette rencontre, les Belges vont rapidement se faire surprendre sur un magnifique coup franc d’Arda Guler (1-0, 20e). Mais ils vont pas tergiverser longtemps, retournant le match en deux minutes grâce à des buts de Kevin De Bruyne (1-1, 27e) et de Charles De Ketelaere (1-2, 30e). Avec ce succès, la Belgique reste en course pour la qualification en quarts de finale. Troisième, elle compte un point de retard sur la France et l’Italie. Elle devra s’imposer contre les Italiens dimanche soir pour se qualifier.

Espagne – Ferran Torres, Fabián Ruiz

Déjà qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des nations après avoir remporté ses quatre premiers matches de la phase de groupes, l’Espagne affrontait la Tchéquie hier soir pour tenter de réaliser un sans-faute lors de la phase de groupes. Pour cette rencontre, Luis de la Fuente a décidé d’aligner les deux joueurs du PSG qu’il a convoqués, Fabián Ruiz au milieu de terrain et Ferran Torres en pointe. Dans un match qu’elle a dominé, la Roja a dû attendre la 39e minute pour ouvrir le score. Après une faute de main dans la surface, l’arbitre de la rencontre a désigné le point de penalty. Alex Baena s’est présenté et a trompé le gardien tchèque (0-1, 39e). Face à une équipe bien regroupée, les Espagnols ont dû attendre la toute fin des arrêts de jeu de la deuxième mi-temps pour sceller leur succès grâce à un but de Marc Pubill (0-2, 96e). Titulaire, Ferran Torres a joué 66 minutes. Le numéro 9 du PSG s’est procuré quelques situations mais est dans la lignée de ses derniers matches avec les Rouge & Bleu, imprécis dans le dernier geste. Fabián Ruiz est lui aussi sorti, à la 76e minute. Le milieu de terrain parisien aurait pu s’offrir un très beau but, mais sa frappe enroulée du pied droit à l’entrée de la surface s’est écrasée sur le poteau. Après ce nouveau succès (0-2), l’Espagne tentera de faire le six sur six mardi soir avec le choc contre l’Angleterre.

Russie – Matvey Safonov

Hier après-midi, la Russie affrontaient l’Ouzbékistan en match amical. Matvey Safonov était titulaire. Le gardien du PSG a participé à la victoire de la sélection russe. Après avoir mené de deux buts, les Ouzbeks ont vu la Russie retourner la situation et s’offrir la victoire avec trois buts dans les 20 dernières minutes.

Equipe de France U20 – Quentin Ndjantou

Lors de cette trêve internationale, Quentin Ndjantou a été convoqué par l’équipe de France U20. Hier, le titi du PSG était titulaire lors du match amical contre le Danemark. Il a participé à 82 minutes de la rencontre avant de laisser sa place à Prosper Peter. Les jeunes Français se sont inclinés contre les Danois (0-1). Dimanche après-midi (13 heures), les Bleuets retrouveront le Danemark pour un nouveau match amical.